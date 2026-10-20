Dos detenidos por vender bolsos, sombreros y otros productos falsificados por valor de 46.000 euros en Sevilla

Objetos falsificados incautados por la Policía Nacional de Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Sevilla ha detenido a dos personas por vender 1.400 bolsos de diseño, unas 300 piezas de sombrerería y más de 400 logotipos de distintas marcas de lujo falsificados por valor de 46.000 euros en establecimientos de la ciudad.

Los profesionales identificaron el establecimiento donde se almacenaba y comercializaba la mercancía y comprobaron que los productos incorporaban imitaciones de logotipos de prestigiosas firmas comerciales, según ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Se les investiga, por tanto, por un delito contra la propiedad industrial. La comercialización de estos artículos habría generado un beneficio económico ilícito estimado en unos 46.000 euros.

La operación ha culminado con una inspección del establecimiento investigado y la detención de dos personas responsables del negocio.