Dos personas saltan desde un tercer piso en Sevilla tras un incendio en Los Pajaritos que deja varios atrapados

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas se han precipitado desde el tercer piso de un bloque de viviendas situado en la calle Mirlo del barrio de Los Pajaritos de Sevilla tras un incendio que ha dejado varios atrapados.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente se ha producido sobre las 7,30 horas de este jueves, cuando varias llamadas de testigos han alertado de la presencia de llamas en este emplazamiento.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos, sanitarios del 061, Policía Local y Policía Nacional, que aún continúan trabajando en el incidente. Por el momento, no ha trascendido el estado de los afectados por el fuego.