El edil no adscrito de Alcalá exportavoz de IU/AA renuncia al acta y anuncia que se une al proyecto local de Cs

Publicado 16/04/2019 17:39:48 CET

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) Juan Luis Rodríguez Mancera, escindido de la confluencia electoral conformada entre IU y Alternativa Alcalareña (IU/AA) y otrora portavoz de dicho grupo municipal, ha renunciado a su acta de edil y ha anunciado su "inminente entrada" en el proyecto de Ciudadanos en Alcalá, liderado por Rosa Carro como actual portavoz municipal y candidata a la Alcaldía por la formación naranja.

En un correo electrónico recogido por Europa Press, Juan Luis Rodríguez Mancera da cuenta de que ha entregado en el registro general del Ayuntamiento alcalareño un escrito renunciando a su acta de concejal, después de que en enero de 2018 abandonase el Grupo municipal de IU/Alternativa Alcalareña como consecuencia de divergencias internas surgidas en el seno del mismo.

"Desde hace casi año y medio he ejercido mi responsabilidad como concejal sin estar adscrito a ningún grupo municipal, poniendo por delante de todo los intereses de mi ciudad y llegando a acuerdos y firmando iniciativas y propuestas con absolutamente todos los grupos políticos representados en el pleno", expone, explicando que en dicho periodo ha "encontrado muchos puntos en común y trabajado codo con codo con Rosa Carro y su equipo, comprobando su implicación y su enfoque de estricta defensa de los intereses de los alcalareños por encima de todo".

"Por eso, y ante mi inminente entrada en su proyecto de cara a las elecciones del próximo mes de mayo, lo justo es devolver un acta que si bien he conservado durante todo este tiempo, ha sido entre otras cosas porque nadie me pidió nunca que fuera devuelta", argumenta el hasta ahora concejal no adscrito, defendiendo que el proyecto municipal de Cs "es de largo el mejor proyecto que concurrirá a las próximas elecciones municipales".

"A partir de mañana mismo, me sumaré a él como un miembro más de su equipo, con todas las consecuencias y apoyando con mi trabajo, mi esfuerzo y mi implicación el que (Rosa Carro) pueda llegar a ser la próxima alcaldesa de Alcalá de Guadaíra", ha aseverado, toda vez que Rosa Carro ha sido designada recientemente como candidata de Cs a la Alcaldía alcalareña.

Carro, recordémoslo, accedió a la Portavocía municipal de Cs a cuenta de la decisión del partido de expulsar de sus filas a la que fuera su candidata en 2015 a la Alcaldía alcalareña y después portavoz en el Ayuntamiento, Ester Ruiz Lara, si bien en otoño de 2017, el Juzgado mixto número dos de Alcalá de Guadaíra emitía una sentencia recogida por Europa Press, en la que anulaba los acuerdos adoptados a comienzos de 2016 por Ciudadanos para expulsar a Ruiz Lara de la formación.