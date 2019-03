Elegidas las obras finalistas del Certamen de Creación Artística de la Universidad Loyola Andalucía

Publicado 26/03/2019 15:10:00 CET

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jurado del primer Certamen Artistas de Creación Artística de la Universidad Loyola Andalucía para artistas emergentes ha seleccionado a los 24 finalistas de entre las más de 100 propuestas recibidas a concurso.

Según ha concretado la universidad en una nota de prensa, entre estas 24 obras elegidas están las ganadoras de las cuatro categorías creadas: pintura, escultura, fotografía, videocreación, y además el Gran Premio Rector.

Todas ellas se expondrán en una muestra que se celebrará en la Fundación Valentín de Madariaga entre el 22 de mayo y el 30 de junio, de forma que en la inauguración de la exposición se darán a conocer los títulos de las ganadoras y de los artistas premiados.

Respecto a las creaciones, todos los miembros del jurado han realzado el "alto nivel" de las propuestas enviadas, "teniendo en cuenta que se trata de la primera edición el certamen".

Así pues, el presidente del jurado y rector de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez-Alcalá, ha valorado la importancia que tienen estas obras para la universidad por ser ésta "un espacio abierto a la creación y a la vanguardia, donde el pensamiento y la creatividad son totalmente libres".

A su vez, el conocido artista y miembro del jurado Paco Pérez Valencia, tras destacar la calidad de la mayoría de los trabajos, ha apuntado que este certamen presenta a la Universidad Loyola Andalucía como "una institución que sabe mirar al futuro y que también mira al presente".

Las obras elegidas en la categoría de pintura son 'Bésame', 'Es (y soy) la naturaleza', 'Estoy Aquí', '10 años en Alepo', 'The Face', 'Expiración', 'Virgen de Zurbarán', 'The forgotten ones', 'Alloro' y 'El Mercado de los pobres'.

En la categoría de fotografía son 'Douro', 'Conciencia turbia', 'Coloso' y 'Ground please swallow me up'; en la de vídeo, 'Vida Coca', 'Hanging' y 'El Hombre que no vio la nieve', y en la de escultura, 'Secuencia', 'Niño en pie', 'Resurrección', 'The Influencer', 'Stolen Childhood', 'Bowling Barz II', 'ERA _ átomos resignificados' y 'Lo que importa son las venas, que aún escapan con la sangre'.