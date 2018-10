Empleados de Pickman piden la mediación del Gobierno ante los pagos pendientes por ERE y no descartan acciones

Actualizado 02/09/2011 15:39:06 CET

Anuncian que si no reciben el dinero antes del próximo día 10 usarán "todos los cauces a su alcance" para denunciar el impago

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la fábrica de loza Pickman La Cartuja han enviado un fax al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés, para solicitarle su intervención en el conflicto que les enfrenta con el Instituto Nacional de Empleo (INEM), al no haber cobrado la última cuota del desempleo por el expediente de regulación de empleo (ERE) correspondiente a la segunda quincena de junio y a julio, que, según ellos, deberían cobrar "legalmente" antes del próximo día 10, a la vez que han anunciado que usarán "todos los cauces a su alcance" para denunciar dicho impago si llegase a producirse en septiembre.

Según ha explicado a Europa Press la presidenta del comité de empresa de Pickman, Carmen Vivero, el pasado miércoles 54 trabajadores de esta compañía, que reanudó su actividad el pasado día 16 de agosto después de dos años y medio de paralización, presentaron quejas individuales en la hoja de reclamaciones del INEM después de que el director provincial en Sevilla, Ricardo Monfort, les comunicara que desde ese organismo "no iban a pagar" dicho desempleo antes del próximo día 10 por problemas derivados de la "falta de personal" en las oficinas.

Concretamente, según Vivero, desde el INEM justificaban el impago porque, debido a la falta de personal, habían estado "desbordados" y "no habían tenido tiempo" de tramitar en el mes de agosto su solicitud, que desde Pickman afirman haber presentado el pasado 29 de julio, de modo que, al no haber sido gestionada dicha demanda antes del pasado 31 de agosto, había que esperar un mes más para solventar ese paso y, de esta manera, pagar el desempleo.

En este sentido, la presidenta del comité de empresa de Pickman ha aclarado que la nueva fecha indicada desde el INEM para cobrar el desempleo sería el próximo día 10 de octubre, si bien los trabajadores consideran que "no pueden admitir" dicho retraso porque presentaron la solicitud "en fecha", y recuerdan que ese era el requisito que les planteó Ricardo Monfort cuando dieron ese paso, asegurándoles que así "tendrían que cobrar el desempleo en septiembre".

Del mismo modo, Carmen Vivero ha reiterado que los trabajadores "no están pidiendo un trato de favor", sino algo que "les corresponde legalmente", así como ha subrayado la necesidad de cobrar dicho desempleo porque en este mes de agosto eran "conscientes" de que no iban a percibir salarios, a pesar de haberse reanudado la actividad de la empresa el pasado día 16 de agosto, porque "no hay todavía facturación", y el aval que han solicitado "aún no se ha hecho efectivo", de forma que "contaban con ese subsidio como único ingreso en septiembre".

Por ello, han enviado un fax al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés, a quien le reclaman su "intervención" en este conflicto, alegando que "los trabajadores no pueden pagar las consecuencias de una mala organización de la Administración".

No obstante, de no llegar a cobrar el desempleo antes del día 10 de septiembre, los trabajadores descartan protagonizar movilizaciones "recién reanudada la actividad", lo que "perjudicaría a la empresa", cuando ésta "no tiene nada que ver" con este impago y el presidente ya les había advertido de que no se iban a "hacer efectivas" las primeras nóminas en septiembre por "falta de facturación", pero sí han recalcado que se valdrán de "todos los cauces a su alcance" para denunciar dicha circunstancia.