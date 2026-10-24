Empresarios de Los Palacios (Sevilla) ofrecen cursos para reforzar la seguridad en comercios tras oleada de robos

El alcalde de Los Palacios en una Jornada de Seguridad con empresarios y cuerpos de seguridad. - AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y la Asociación de Empresarios del municipio (Asepavi) han celebrado en la Casa de la Cultura una jornada informativa dirigida al tejido empresarial para ofrecer pautas de prevención frente a robos y hurtos, mejorar la seguridad de los establecimientos y resolver dudas sobre cómo actuar ante posibles delitos, tras superar la oleada de robos sufrida desde el verano.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la iniciativa ha sido motivada por la preocupación generada por los robos registrados durante el verano, especialmente en establecimientos hosteleros donde se han sustraído máquinas expendedoras de tabaco y recreativas.

En este contexto, el encuentro ha contado con la participación del alcalde, Juan Manuel Valle; el presidente de Asepavi, Manolo Ruiz; el teniente de la Guardia Civil en Los Palacios, Carlos Martín; el jefe de la Policía Local, Antonio Orozco, y otros miembros de la directiva empresarial, además de comerciantes y asociados.

En este sentido, el alcalde ha señalado que "desde que se detectó esta situación, el Ayuntamiento ha mantenido una estrecha coordinación con la Subdelegación del Gobierno y los cuerpos de seguridad".

En contexto, durante el verano se celebraron dos Juntas de Seguridad y reuniones específicas de coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local, además de reforzarse los efectivos policiales desde el mes de agosto, con servicios extraordinarios tanto de día como de noche.

LAS ACTUACIONES DAN RESULTADO

Al hilo, el primer edil ha explicado que estas actuaciones han permitido identificar a presuntos delincuentes y practicar detenciones, contribuyendo a "frenar la sucesión de robos".

No obstante, ha subrayado que la prevención y la colaboración ciudadana siguen siendo "fundamentales" para evitar nuevos hechos delictivos y facilitar la intervención policial, a la vez que ha apelado a "la importancia de avisar inmediatamente a las fuerzas de seguridad ante cualquier situación sospechosa, sin anteponer la grabación de imágenes con el teléfono móvil a la llamada de emergencia".

Del mismo modo, ha advertido de la necesidad de "actuar con responsabilidad" al difundir vídeos en redes sociales, especialmente cuando permiten identificar a personas o matrículas, para evitar posibles vulneraciones de la normativa de protección de datos.

Igualmente, Del Valle ha agradecido la colaboración de los vecinos y comerciantes que han alertado a la Policía ante situaciones sospechosas, contribuyendo a prevenir delitos. "Con un poco de vista y avisando a tiempo, muchas veces se puede evitar un robo", ha añadido, al mismo tiempo que ha asegurado a Europa Press que la situación está "mucho más tranquila", después de no haber registrado nuevos robos.

Por su parte, el presidente de Asepavi, Manolo Ruiz, ha trasladado la preocupación del sector empresarial por los robos sufridos durante los últimos meses y ha valorado positivamente la celebración de esta sesión, a lo que ha valorado "la utilidad de recibir información directa de los profesionales de la Guardia Civil y la Policía Local", así como la importancia de mantener una "comunicación fluida" con el Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad para proteger los negocios.

Durante la jornada, el teniente de la Guardia Civil, Carlos Martín, ha ofrecido recomendaciones prácticas sobre seguridad física y tecnológica, haciendo hincapié en la necesidad de revisar los puntos vulnerables de cada establecimiento, como la instalación de bolardos en aquellos locales expuestos a alunizajes, el uso de persianas metálicas resistentes y la elección de cerraduras adecuadas al nivel de protección de las puertas.

También ha recomendado anclar las cajas registradoras y otros elementos susceptibles de ser sustraídos con facilidad, así como valorar la instalación de sistemas de alarma y cámaras de seguridad, que además de ejercer un efecto disuasorio, pueden aportar imágenes de gran utilidad para identificar a los autores y apoyar las investigaciones policiales.

Finalmente, la sesión ha concluido con un turno de preguntas en el que los asistentes han podido plantear sus dudas y recibir aclaraciones sobre las medidas de prevención más adecuadas y los pasos que deben seguir ante un robo o cualquier incidencia sospechosa.