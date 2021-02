Empresas de alimentación de Sevilla critican la prohibición de vender alcohol: "No será efectiva y causará colas"

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Provincial de Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación, Droguería, Perfumería y Afines de Sevilla (Feicase) ha mostrado su "total desacuerdo" con la medida acordada por la Junta de Andalucía de prohibir la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 18,00 horas en el marco de la pandemia originada por el coronavirus.

En un comunicado, los empresarios piden al Gobierno andaluz que no continúe adelante con esa iniciativa porque "no va a resultar efectiva con el fin que se pretende". Sin embargo, afirma que sí provocará "perjuicios para los empresarios del sector, ya que al recortar el horario de compra de estos artículos va a provocar aglomeraciones en los establecimientos, pues las bebidas alcohólicas son parte de la cesta de la compra ya que no sólo tienen la finalidad del consumo placentero sino también el uso culinario".

También, afirma que se perjudica también a los consumidores en cuanto a que "se le restan varias horas en la disponibilidad para llevar a cabo sus compras, además de ser, al mismo tiempo, partícipes y soportadores de las posibles aglomeraciones".

Igualmente, añade que el propio sector de la hostelería se vería "perjudicado" pues, con la limitación horaria que actualmente tienen, en la que se ven obligados a cerrar a las 18,00 horas, "muchos de los pequeños empresarios de este sector aprovechan las horas siguientes para realizar sus compras de reabastecimiento en establecimientos tipo Cash, distribuidores, entre otros, para no solapar esta actividad con las horas de apertura de su negocio".

"En conclusión, nuestro sector, declarado como esencial desde un primer momento, necesita seguir garantizando su buen discurrir, abastecimiento, aforos, entre otros, con la responsabilidad y eficacia de siempre, protegiendo en todo momento tanto a los trabajadores/as como a los consumidores, con el objetivo de seguir prestando el servicio social clave que se nos ha reconocido. Asimismo, no hay evidencias de que suprimir la venta de alcohol a partir de las 18,00 horas evite el aumento de contagios", sentencia, por lo que pide a la Junta que "no lleve a efecto la mencionada medida pues no sólo partiría de una decisión no consensuada, sino que ni siquiera ha sido consultada".