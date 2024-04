La Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla concentra las actividades del Erasmus Generation Meeting

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, participa este jueves en la inauguración en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de la tercera edición del Erasmus Generation Meeting (EGM), la conferencia liderada por estudiantes más grande de Europa organizada por Erasmus Student Network (ESN). Hasta el próximo 7 de abril, "la Generación Erasmus llenará las calles de Sevilla para crear nuevos espacios de diálogo y redefinir el futuro de la educación y la movilidad internacional". Se esperan más de 1.600 participantes.

Tal como ha informado la US, el espacio que concentra la celebración de este evento es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Más de 200 sesiones dinámicas con más de 180 ponentes son "el testimonio del compromiso del EGM para fomentar la inclusividad, combatir la discriminación y nutrir una ciudadanía activa".

Entre los asistentes se encuentran personalidades como Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, haciendo de esta edición del Erasmus Generation Meeting una evento "histórico". En este encuentro también participarán figuras como Jaume Duch Guillot, portavoz del Parlamento Europeo y director general de comunicación de la institución; Juan Cruz Cigudosa, Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades de España, y Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia de España.

La edición de este año orbita en torno al tema 'Eliminar barreras para una participación activa e igualitaria'. Este evento trasciende fronteras, uniendo a más de 1.600 participantes de todos puntos del continente europeo para "establecer debates, intercambiar ideas y forjar caminos hacia una participación igualitaria y una mejora de las experiencias internacionales".

El viernes, de 17,30 a 19,00, la profesora del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, Marycruz Arcos Vargas, dará una ponencia en la sesión 'If you think something does not affect you, it does not encourage you to participate'. Por otra parte, Rocío Martínez de Pablos, directora académica para Ulysseus --alianza de universidades europeas de la US--, dará una conferencia, 'Be part of the Co-Creation Process of European University Initiative', el domingo de 12,30 a 14,00.

El evento denotará su relevancia en el panorama educativo europeo a través de toda una amalgama de actuaciones de danza y música, un desfile de banderas, un gran catálogo de sesiones plenarias, talleres interactivos y el bullicioso centro de innovación conocido como la EGM Expo que reunirá a estudiantes, universidades, instituciones y empresas.