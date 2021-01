Espadas aboga por un proyecto colectivo para PSOE, "no personalista": "Como militante, me voy a implicar"

"Mi partido entiende que tenga que estar concentrado en lo fundamental en estos momentos", la gestión de la pandemia en Sevilla

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha insistido este jueves en que no va a especular con posibles nombres para el futuro PSOE andaluz y ha dejado claro que "no hay que generar un proceso en el que se hable de proyectos personalistas, sino que hay que abordar un proyecto colectivo, que sea ilusionante, novedoso y donde se reflexione sobre lo que necesitan los andaluces, quienes lo que no necesitan es más extrema derecha hipotecando su futuro".

"Como militante socialista, me voy a implicar pero, como alcalde, mi partido entiende que tenga que estar concentrado en lo fundamental en estos momentos", como es la actuación relativa a la pandemia, según ha dicho Espadas a preguntas de los periodistas, subrayando que en estos momentos está "centrado y concentrado en el día a día" de Sevilla. "Los sevillanos lo que necesitan es que el alcalde esté concentrado en los problemas de la ciudad para salir de la pandemia, para recuperar la economía y generar empleo", añade.

En este sentido, insiste en que "hay que respetar los tiempos orgánicos, que no son inmediatos" y trabajar "con tranquilidad y respeto a todos los compañeros en un proceso que sea constructivo e ilusionante". Espadas apunta a un proceso que terminará en los congresos federal, regional o los provinciales y que deben "generar ilusión, estimular a la organización para volver a construir un proyecto que nos permita recuperar Andalucía, un objetivo irrenunciable para los socialistas andaluces".

"Sin dejar de centrarnos en este momento los que tenemos responsabilidad institucional en lo más importante, como son las necesidades de los ciudadanos, nos debemos implicar todos en la medida de sus responsabilidades para construir un proceso en el que salgamos más unidos, que construya un proyecto político nuevo, renovado, que haga frente a lo que serán las próximas citas electorales aquí y en toda España, que es claramente la alianza del PP y la extrema derecha frente al PSOE. El PSOE tiene que ser fuerte y obviamente me implicare en que el proyecto socialista de Andalucía sea un proyecto que atraiga de nuevo a los ciudadanos y lo apoyen de manera mayoritaria", concluye.