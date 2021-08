Espadas apuesta por un presupuesto 2022 continuista, con escudo social e inversor: "No hay razón" para que no se apruebe

El gobierno socialista reduce la deuda en seis años más de un 50 por ciento, bajando en 206 millones

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha subrayado que el presupuesto municipal para 2022 será "de continuidad", centrado en mantener el escudo social y en el impulso a las inversiones públicas para el avance en la recuperación ante la pandemia originada por la Covid-19, por lo que entiende que no habría "ninguna razón" por la que no se pueda alcanzar un acuerdo para la aprobación de las cuentas con los distintos grupos de la oposición.

El regidor, en una entrevista concedida a Europa Press, ha advertido de que las cuentas para el próximo año son "fundamentales", por lo que "no se puede permitir que no salgan adelante", apostando por que se prime el "interés general" por encima de la "coyuntura o estrategia política". Así, ha incidido en que el escenario municipal de 2022 "debería ser presupuestariamente parecido al de 2021", recordando que ya hay previsión de algunas reducciones de tasas pactadas con la oposición, a la par que la Junta de gobierno aprueba algunas.

"El presupuesto de 2022 es fundamental, tanto el de la Junta de Andalucía como el de los ayuntamientos porque es el de la recuperación económica, el de la llegada de fondos europeos. Que la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Sevilla no pudieran tener presupuestos supondría una muy mala noticia para la recuperación económica y para los intereses de la ciudad. No nos lo podemos permitir", sentencia.

Por ello, considera que el Ayuntamiento de Sevilla tiene que ser capaz de llegar a un acuerdo presupuestario entre sus fuerzas políticas, al entender que "no hay ninguna razón" para que no se alcanzara teniendo en cuenta que sí se hizo en 2021 y las cuentas de 2022 son continuistas. Así, advierte de que si no se llegara a ese acuerdo se debería a "razones de otro tipo", como "políticas". "Siempre defiendo razones de interés general de los ciudadanos y no de coyuntura o estrategia política. Y defiendo lo mismo en el Ayuntamiento que en el Parlamento", recalca.

Tras recordar que Sevilla es el municipio que "más invierte en políticas sociales de toda España", el alcalde pone en valor las prioridades del presupuesto para 2022, que pasan por el mantenimiento de las políticas sociales, del llamado escudo social, al entender que "será necesario hasta que se recuperen las tasas de empleo previas a la pandemia". Así, apunta al mantenimiento de la ayuda de garantía alimentaria, los planes de apoyo y de formación para el empleo, entre otros.

"Vamos a tener que seguir insuflando oxígeno a la economía y lo queremos hacer manteniendo las partida de emergencia social, una prioridad de gasto ineludible, y la inversión pública, ya que genera un empleo en el sector de la construcción y la obra civil que es ahora mismo fundamental", añade.

Espadas prevé que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y de la economía en 2022 en la Administración pública "va a ser importante" como consecuencia de mantener los presupuestos de inversión y, sobre todo, ante la incorporación de los fondos europeos al presupuesto municipal. "Igual que van a llegar a la Junta de Andalucía una cantidad de fondos importante, también espero que podamos reflejarlos en las cuentas municipales, un ingreso adicional en la financiación que lógicamente repercutiría en las cuentas y en su equilibrio", agrega.

ORDENANZAS

Preguntado por las próximas ordenanzas fiscales, Espadas incide en que "se está haciendo lo que dijimos", recordando que "también se planteó que el escenario de 2022 debería de ser presupuestariamente en el Ayuntamiento parecido al de 2021". "En las ordenanzas fiscales están previstas algunas reducciones de tasas, entre otros elementos, pactadas con la oposición, algo que analizaremos, y deberán aprobarse en su momento, pero ya desde la Junta de Gobierno Local se están aprobando algunas", explica.

Además, señala que en 2022 se reflejarán los compromisos adquiridos "si existía una reducción de la actividad y si seguían las restricciones como consecuencia de la pandemia" el próximo año. "Como siempre, nos sentaremos a ver cuáles son las propuestas de los grupos y las analizaremos, pero ellos son muy conscientes de que en un escenario en el que se puede incurrir en un déficit, como consecuencia de tener menos ingresos que gastos, no puedes plantear a la Intervención municipal unas ordenanza fiscales con reducción de ingresos porque daría un informe negativo". "Eso tiene unas limitaciones y no podemos ir más allá de lo que estamos haciendo", apostilla.

El primer edil destaca la "importante bajada de impuestos" realizada por el Ayuntamiento "para ayudar a los sectores económicos, fruto de los acuerdos por unanimidad de reactivación económica postCovid". "Por tanto, la petición sobre ayudas, bonificaciones fiscales, excepción de algunas tasas, se ha llevado a cabo y se está llevando a cabo", agrega, poniendo como ejemplo la rebaja de la tasa de basura.

"LA CIFRA MÁS BAJA DE DEUDA MUNICIPAL DE LA HISTORIA"

Asimismo, el alcalde ha apostado, pese a la coyuntura, por mantener el compromiso del Ayuntamiento de "saneamiento y de reducción de deuda". "Vamos a conseguir terminar el mandato probablemente con la cifra más baja de endeudamiento municipal de la historia del Ayuntamiento", subraya, añadiendo que a 31 de diciembre de 2014 se tenía una deuda de 443 millones; 279 en 2018 y 237 en 2020, por lo que "en seis años ha bajado en 206 millones de euros y en más de 50 por ciento".

Para Espadas, "la actividad económica en este momento no permite todavía el nivel de ingresos que necesita el Ayuntamiento para equilibrar con sus gastos, aunque las reglas fiscales están en este momento suspendidas y eso permite, de alguna manera, si se produjera, terminar con algún tipo de déficit".

"La inversión esta año significa recuperación económica, por lo que vamos a agotar al máximo nuestra posibilidad de ejecución presupuestaria y los servicios públicos no pueden resentirse, por lo que somos conscientes de que se podría incurrir en algún pequeño déficit porque para eso el Estado suspende las reglas fiscales", concluye, esperando además que la Junta de Andalucía lleve a cabo algún tipo de ingreso de recursos para paliar los gastos extraordinarios por la pandemia.