Espadas espera cerrar un acuerdo con Adelante Sevilla "en días" y llevar el Presupuesto al Pleno la próxima semana

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), se ha mostrado este jueves confiado en que el acuerdo con la confluencia IU-Podemos (Adelante Sevilla) para su apoyo al proyecto de Presupuestos para 2022 dé sus "frutos en los próximos días" para así poder convocar un Pleno la semana que viene para la aprobación de las cuentas municipales e informar "inmediatamente" después del relevo en la Alcaldía de Sevilla para centrarse en su papel de secretario general del PSOE de Andalucía.

En declaraciones a los medios tras presentar la nueva campaña de plantaciones en la ciudad, Espadas ha insistido en que el "interés" es que "la semana que viene" se pueda celebrar dicho Pleno de aprobación de los Presupuestos, un hecho que califica de "muy importante por lo que significa de recuperación económica para la ciudad" y de gestión de los fondos europeos que llegarán en los próximos meses.

No obstante, el alcalde ha reconocido que aún hay que mantener la "prudencia", ya que el acuerdo -- que se está "ultimando"-- no está cerrado con Adelante Sevilla. "Unidas Podemos --con uno de los tres votos posibles de la confluencia-- está firmemente convencida de que la ciudad necesita un presupuesto", ha subrayado Espadas, que, ha reconocido también que hasta que no haya un acuerdo "no se puede anticipar" nada, "porque puede haber algún elemento de controversia" en el último momento.

El primer edil sí ha querido destacar que no se ha perdido "ni un día" en tener todos los trámites necesarios para elevar el Presupuesto al Pleno, como es el caso de la aprobación de los mismos por parte de las empresas municipales y organismos autónomos, así como el informe de la Intervención municipal, que estará "hoy o mañana", ha anunciado Espadas.