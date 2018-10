Espadas cree que las cábalas electorales no benefician la gestión y espera acuerdos para Sevilla en Consejo de Ministros

Publicado 05/10/2018 13:33:40 CET

Afirma que seguirá trabajando para que se ejecute la Línea 3 del metro al margen de que haya comicios

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha valorado la celebración del Consejo de Ministros en la capital de Andalucía el día 26 de octubre, un marco en el que espera que se produzcan acuerdos importantes para la ciudad, y ha asegurado que las "cábalas electorales", tanto en Andalucía como en España, "no benefician la gestión diaria".

Tras ser preguntado sobre si la convocatoria de elecciones podría afectar al desarrollo de proyectos como el metro, Espadas ha destacado que "quien tiene responsabilidad de gobierno no puede estar haciendo cábalas electorales" y ha puesto como ejemplo la presentación este viernes de la nueva línea exprés de Tussam que une desde el lunes Pino Montano y el Prado de San Sebastián, los puntos que habrá de unir el primer tramo de la Línea 3 de metro.

Considera que los gobernantes no pueden estar en "cábalas electorales porque los ciudadanos no están en eso". "Cuando haya una convocatoria irán a votar pero ahora quieren que se le solucionen los problemas", añade, aunque entiende que "no beneficia a la tranquilidad de la gestión ordinaria".

En su opinión, eso ocurre en Madrid, "donde se intenta gobernar tomando decisiones todos los días y hay a quien sólo piensa en las elecciones". "La gente quiere que se gobierne y se tomen decisiones y las elecciones ya llegarán cuando las convoque quien tiene capacidad para ello, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", insiste.

Mientras tanto, afirma que se seguirán tomando decisiones como es el desarrollo de la citada línea de Tussam, desarrollada tras un "profundo estudio que avala su necesidad social y viabilidad económica, independientemente de que se trabaje por la Línea 3 del metro".

Sin embargo, deja claro que "no se puede condicionar una cosa a la otra" y que se sigue trabajando en el desarrollo del nuevo tramo del metro "al margen de cualquier convocatoria electoral", un tramo que requiere un protocolo de financiación que espera que esté en las próximas semanas.

Al hilo de ello, y tras ser preguntado por la celebración del Consejo de Ministros en Sevilla, Espadas ha indicado que está a la espera de tener más detalles al respecto, subrayando que "evidentemente el Gobierno de España siempre será bien recibido" en la ciudad. Además, recuerda que "siempre que hay una reunión importantes en una ciudad se toman decisiones importantes para ella y también para la Comunidad donde se celebra". "Sevilla es la capital de Andalucía y el Ejecutivo central gobierna para todos", concluye.