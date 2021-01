Espadas defiende su "máximo interés y colaboración" para el metro y acusa a Beltrán Pérez de "confrontar"

Asegura que está "distorsionando la realidad y perjudicando la interlocución entre el Gobierno municipal y el Ejecutivo andaluz"

SEVILLA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), ha defendido este miércoles que es el "máximo interesado en que haya una red de metro completa" en la ciudad y en "colaborar" para ello con la Junta de Andalucía como promotora del proyecto, recordando que el diseño de la red de metro lo va "decidir" la Administración andaluza y acusando al portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, de "confrontar" a la búsqueda de "discordia" entre ambas administraciones.

En rueda de prensa, Espadas se ha pronunciado respecto al debate suscitado en el marco del periodo de información pública del documento estratégico del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible, con relación a la red completa de metro de la capital andaluza, pues el portavoz municipal del PP avisa de que de dicho documento promovido por el Ayuntamiento se desprendería "la posibilidad de sustituir hasta tres líneas" del metro, promovido por la Junta de Andalucía, "por tranvías en superficie".

Al respecto, y en un contexto en el que la Junta de Andalucía tiene en marcha la revisión, actualización normativa, redacción y adaptación de los proyectos constructivos de la futura línea tres del metro, pues los documentos iniciales se remontaban a 2011, Espadas ha expuesto que él ha dado "públicamente" su "voto de confianza" al Gobierno autonómico de PP y Cs para "sacar adelante el proyecto" de la red completa de metro.

En ese sentido, ha querido ser "contundente" a la hora de defender que el Ayuntamiento de Sevilla y él como alcalde son los "máximos interesados en que haya una red de metro completa y en colaborar con la Junta para que sea posible, cuanto antes".

De este modo, ha expuesto que "la red de metro la va a decidir el órgano promotor de la misma, que es la Junta", que en el marco de la actualización de la futura línea tres tomará "las decisiones convenientes", mientras la entidad a la que el Ayuntamiento encomendó la redacción del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla, la unión temporal de empresas (UTE) VS Tema, plantea "distintos escenarios o análisis técnicos que dan pie al PP para volver a enredar diciendo que el Gobierno local no defiende la red de metro tal y como la plantea la Junta".

LOS TRAMOS

Después de que la memoria justificativa del contrato licitado por la Consejería de Fomento de la Junta para la actualización normativa y redacción del tramo norte de la futura línea tres señalase con relación al tramo sur "la necesidad de disponer en superficie un tramo importante de la traza, concretamente a partir del inicio de la avenida de la Palmera y hasta Los Bermejales", Espadas ha recordado que será la Junta la entidad que decida "cómo serán cada uno de los tramos y hasta dónde llega esa línea subterránea", así como si tendrá "algún tramo en superficie".

Así, ha precisado que el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible es "un documento de planificación estratégica, sin perjuicio de la decisión de la Junta como órgano promotor del proyecto" de la red completa de metro de Sevilla.

"Los tramos en subterráneo o los que tengan que ir en superficie los decidirá la Junta y el Ayuntamiento lo que hace es cumplir su obligación de aprobar una planificación estratégica, en la que las distintas opciones técnicas se acaben convirtiendo en proyectos concretos", ha aseverado el alcalde, avisando de que "todo lo demás es mala política o de mal político".

CRÍTICAS A BELTRÁN PÉREZ

Y es que a su juicio, el portavoz municipal del PP está "empeñado en seguir buscando la confrontación" en un aspecto en el que "no hay tema", "distorsionando la realidad ante la opinión pública y perjudicando la interlocución y cooperación entre el Gobierno municipal y el Ejecutivo andaluz".

Tal extremo le ha llevado a reflexionar sobre el hecho de que la consejera de Fomento, la popular Marifrán Carazo, no haya "dicho nada" sobre este asunto, extremo que según esgrime deriva de que ella "sabe de la lealtad" del Gobierno local socialista para "sacar adelante" el proyecto de la red completa de metro.

Así, ha asegurado que el portavoz del PP no va a "conseguir que haya discordia" entre él y la Consejería de Fomento, alegando que los miembros del PP que participaron en las "reuniones técnicas" relativas al nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible no mostraron "ningún problema" y es Beltrán Pérez, quien como portavoz "no está en ningún consejo de administración" de las entidades municipales, "no va a las reuniones de la junta de portavoces" ni asiste a las reuniones de los "comités estratégicos", quien "es el último en opinar y en contra de todo el trabajo desarrollado con anterioridad".