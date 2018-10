Espadas destaca el "avance sustancial" en Servicios Sociales: "Faltaban recursos y no hemos parado de trabajar"

Publicado 19/10/2018 14:27:24 CET

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha subrayado el "avance sustancial" que se producirá en el área de Servicios Sociales tras el acuerdo alcanzado con las secciones sindicales en la mesa de negociación celebrada este viernes y que conllevará una modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) para reforzar y dar estabilidad al área de Servicios Sociales con 21 plazas nuevas, que serán amortizadas de otras áreas municipales.

"Reconocíamos que hacían falta recursos y no hemos estado de brazos cruzados en ningún momento. No hemos parado de trabajar", recalca Espadas, a preguntas de los periodistas tras asistir al acto de aniversario de un centro deportivo.

En este sentido, señala que se ha sacado adelante el refuerzo de las plantilla que era su "compromiso en el mandato" y recuerda que, si no se había hecho ya era por las "limitaciones" de la normativa y por el rechazo dado por parte de los sindicatos a las dos propuestas presentadas anteriormente en esta línea, con amortización de plazas vacantes no cubiertas y a las que no se le preveía dar uso en los próximos años.

"El Ayuntamiento lleva trabajando en este tema cada uno de los días y semanas y hemos conseguido avances dentro de las limitaciones y restricciones existentes en contratación de personal", subraya, tras añadir que esta mesa de negociación estaba convocada antes de que se acordara la huelga de las áreas de Servicios Sociales y de Mujer.

Además, recuerda que este viernes también se ha aprobado en Junta de Gobierno Local la implantación de un sistema que permita la aplicación de un complemento retributivo desde el primer día en el que se produzca una situación de incapacidad temporal que, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas.