Espadas destaca su "solvencia, honestidad y madurez" en el gobierno pero deja claro que "lo que está por venir es mejor"

Publicado 30/04/2019 22:29:38 CET

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha presentado este martes la imagen de su campaña de reelección a la Alcaldía en la que, con la base de cuatro años de gobierno "honesto, abierto e impecable", se apuesta por un futuro marcado por la "madurez y experiencia" de este mandato para dar el "empujón definitivo a una Sevilla que ya está preparada para ello".

"Esto no va de reeditar, sino de volver a empezar. Hemos llegado hasta aquí bien, pero lo que queda es muchísimo mejor de la mano de un gobierno combativo, más valiente, con cuatro años de madurez y experiencia. Ya no somos MIR y ya sabemos donde hay que operar", agrega en un acto en la Teatro La Fundición, al que ha entrado con los acordes de 'Happy', de Pharrell Williams.

Arropado por los miembros de la candidatura y por la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ante una sala llena, Espadas ha presentado la imagen de la campaña con el lema 'tu y yo amamos Sevilla', donde se puede ver un corazón lleno de "colores puros", con "el rojo pasión; el amarillo del sol, potencia de este territorio; el azul de nuestro río, donde el agua es vida, y el verde del futuro del planeta, de las ciudades sostenibles".

Espadas ha defendido "un proyecto con el que soñar y una materia prima única", como es la ciudad, y ha dejado claro que "los hechos serán los que finalmente hagan que los ciudadanos de cualquier ideología puedan votarnos porque confiarán en este alcalde y su equipo". Así apela a la transmisión de la alegría como valor porque "los tristes que ven la botella medio vacía no pueden llevar la ciudad, sino quien tiene capacidad de luchar y esforzarse".

"Se trata de combatir al triste", incide el socialista, que aboga por tener una Sevilla en el corazón y gestionar con la cabeza, porque en este equipo hay "responsabilidad, confianza y capacidad". Para Espadas, "Sevilla está a la espera de un empujón definitivo y está preparada para ello, con la tranquilidad de que hemos hecho bien los deberes, por lo que lo afrontamos con responsabilidad y solvencia y yendo con la cabeza muy alta porque nos hemos dejado la piel". "Eso se llama credibilidad y confianza, demostrando que se quiere, se puede y se sabe", advierte.

Así, tras mencionar "un magnifico domingo que hace recuperar la sonrisa", en el que asegura que se ha podido ver que ha ganado el sentido común ante unos ciudadanos que prefieren "avanzar y el color al blanco y negro", ha puesto en valor el proyecto de los socialistas para Sevilla que conlleva "ilusión, esperanza y confianza en el futuro".

Así, destaca una ciudad "que quiere luchar y mejorar de forma permanente" ante lo que el proyecto socialista "no va de reeditar, sino de volver a empezar". "Hemos llegado hasta aquí bien, pero lo que queda es muchísimo mejor. Podemos mejorar porque no hay límites", sentencia, dejando claro que durante estos cuatro años "se ha sido sincero, no se ha vendido humo y se ha sido capaz de poner soluciones a cosas que parecía que el destino había marcado y no se podía cambiar". "Y todo ello lo hemos hecho con once concejales y con limitaciones normativas", recuerda.

Espadas señala que se trata de comprender que "esto es un camino y se hace andando, comprendiendo los errores cometidos para poder acertar". "Para mí es un día especial porque por tercera vez intentamos presentar un equipo que vuelva a apasionar. Estoy convencido de que Sevilla lo sigue necesitando y porque, pese a las circunstancias más adversas, se ha podido hacer lo suficiente para que ahora quede el empujón definitivo a una ciudad que está absolutamente a la espera de ello", afirma.

Pone en valor una gestión que ha saneado las arcas públicas, con un urbanismo "moderno alejado de lo rancio", con modos de afrontar los problemas "de un modo diferente", y que considera bases para afrontar un siguiente mandato en el que el eje sea modernizar el Ayuntamiento y su maquinaria.

LA REALIDAD DE LOS BARRIOS MÁS POBRES

Afirma que se siente orgullosos de muchas iniciativas, tras haber hecho "más equipamientos que nadie" o en cuanto a políticas de vivienda, pero deja claro que cambiaría los éxitos turísticos por conseguir modificar la realidad social de los tres barrios más pobres de la ciudad.

En este sentido, asevera que se empeñará en demostrar por qué los socialistas son "diferentes" a la hora de afrontar los problemas, trabajando de forma integral con otras Administraciones. "Tenemos que cambiar la realidad del Polígono Sur, Tres Barrios-Amate o Torreblanca", incide.

UN ALCALDE "MILAGRO"

De su lado, Pérez ha trasladado un mensaje de apoyo del PSOE a Espadas, que se convirtió en "la luz para una ciudad que estaba dormida y que volverá a hacerlo de nuevo el 26 de mayo, con energía, positividad y sin imponernos límites porque los sevillanos lo merecen". Destaca el "milagro" de un gobierno en minoría, "sin escándalos ni polémicas, sino avanzando desde el diálogo y con su capacidad de trabajo".

Tras añadir que Espadas ha puesto "Sevilla en el mapa", apuesta por seguir mirando al futuro "con la esperanza de saber que la podemos hacer mejor de lo que es y construir la ciudad que todos deseamos". En este sentido, destaca a Espadas como ejemplo de la defensa de los valores socialistas, apuntando a "la igualdad, la libertad y la justicia" como bases de la transformación que lleva a cabo la capital de Andalucía.

"Si me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho, lo haré más con lo que se hará porque esto solo ha empezado. Estoy segura de que los sevillanos valorarán el esfuerzo y la empatía de la candidatura que representas para seguir soñando esa Sevilla que todos queremos y que vamos a construir juntos a partir de ahora", concluye.

"ÉTICA, GANAS, CONSTANCIA Y PASIÓN"

El acto ha contado también con la triatleta Raquel Domínguez, siete veces campeona de España, quien ha puesto en valor la superación como clave, poniendo como ejemplo su vida tras serle detectada una enfermedad sin cura que le afectaba a sus extremidades. "Veo los límites como la superación de conseguir todo lo que nos propongamos y eso lo vi en Juan, una persona que miraba a los ojos, que me escuchó y que me quería conocer, como a cada uno de los sevillanos", afirma, destacando la apuesta del socialista y su equipo por seguir adelante "con ética, ganas, constancia y pasión".

"Los últimos cuatro años han sido apabullantes, un árbol con raíces cada vez más profundas para crecer a lo alto y a lo ancho, para tener una Sevilla sostenible, para acabar con las desigualdades y conseguir una ciudad completamente abierta, además de accesible con mayúsculas", recalca.