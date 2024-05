Espadas replica a Moreno que Sanz no tiene "proyecto" para Sevilla y "sigue gestionando" los que él dejó de alcalde

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha replicado este jueves al presidente de la Junta y del PP de Andalucía, Juanma Moreno, que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), "no tiene proyecto político" para la ciudad que gobierna, y "sigue gestionando" los proyectos que el propio dirigente socialista "dejó" cuando dejó la Alcaldía, hace ya más de dos años.

Así lo ha manifestado Juan Espadas en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y después de que Juanma Moreno le haya reprochado el comportamiento del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, donde el PP gobierna en minoría, haciendo "pinza" con Vox contra el ejecutivo local.

El también presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha replicado a Moreno que los 'populares' "están preparando pactos con la ultraderecha después de las elecciones europeas" del 9 de junio "tanto en Bruselas como en Sevilla", tras lo que ha apostillado que "cada día" se ve que "ya da igual" que los representantes del PP "pacten con Vox, porque hacen exactamente lo mismo que dice" dicho partido.

En todo caso, Espadas ha insistido en señalar que los 'populares' están "abonado el terreno de sus futuras coaliciones de gobierno" con Vox, partido que además, según ha recordado a Moreno, posibilitó con sus votos a favor su primera investidura como presidente de la Junta de Andalucía en enero de 2019 pese a no haber ganado las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018.

Tras ello, el líder del PSOE-A ha pedido a Moreno que no acuda "a defender" a José Luis Sanz, que "no tiene proyecto político para Sevilla y ese es su problema", que el actual regidor "sigue gestionando los que dejé yo, que me fui hace más de dos años y pico" de la Alcaldía hispalense, ha continuado relatando Juan Espadas en su respuesta al presidente de la Junta.

MORENO AFEA A ESPADAS QUE EL PSOE "BLOQUEA LA CIUDAD DE SEVILLA"

En cambio, Juanma Moreno ha pedido explicaciones al líder del PSOE-A sobre "por qué da órdenes para boicotear proyectos que son de su etapa de alcalde en la ciudad de Sevilla", y por qué los socialistas "bloquean la ciudad de Sevilla".

Tras ello, el presidente de la Junta ha trasladado al secretario general del PSOE-A que el alcalde de Sevilla va a llevar el proyecto de Presupuestos locales al Pleno del Ayuntamiento, por lo que los socialistas van a tener entonces la "oportunidad" de posibilitar su aprobación con una abstención, que fue lo que, según ha remarcado, el PP hizo en la etapa de Juan Espadas como alcalde sin mayoría absoluta.

Al hilo, Moreno ha reivindicado el "sentido de Estado" que, en su opinión, ha demostrado el PP en ocasiones como esa o para permitir que las ciudades de Barcelona y Vitoria contaran con alcaldes socialistas tras las pasadas elecciones locales, y ha preguntado a Espadas "por qué no hace lo que el Partido Popular sí hizo" con él en su etapa de regidor hispalense, así como le ha pedido que aclare "por qué da órdenes al grupo municipal" socialista "de bloquear la vida institucional de los sevillanos", y "por qué hace pinza con Vox".

"Eso es algo que nos debe de explicar", ha espetado el presidente del PP-A a Juan Espadas, a quien además ha acusado de demostrar "una enorme incoherencia" al "derribar sus propios proyectos" de cuando era alcalde.

Juanma Moreno ha planteado al dirigente socialista que, "para demostrar" que los 'populares' "no nos echamos en manos" de la "ultraderecha", como dicen los socialistas, el PSOE puede "abstenerse, como hizo el PP" cuando Juan Espadas "era alcalde, para que Sevilla no siga bloqueada", ha insistido.

En esa línea, el presidente de los 'populares' andaluces ha concluido trasladando a Espadas que "sigue teniendo una oportunidad de oro" para "demostrar que tiene sentido de Estado y sentido de ciudad, sobre todo habiendo sido alcalde" de Sevilla, y le ha instado a que "desbloquee la ciudad" con una abstención del PSOE al Presupuesto que presente el gobierno local del PP para permitir "el normal funcionamiento" del Ayuntamiento "para los sevillanos".