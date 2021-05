Espadas, a Vox: "Voy a ejercer de alcalde hasta el último día. Quieren perderme de vista pero no lo conseguirán"

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y precandidato a las primarias del PSOE-A para elegir candidato a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Juan Espadas, ha dejado claro este viernes que ejercerá su responsabilidad en la Alcaldía "hasta el último día". "Quieren perderme de vista, pero no lo conseguirán", le ha dicho a la portavoz de Vox, Cristina Peláez, que le ha preguntado por la fecha de su marcha ante las aspiraciones regionales del primer edil.

Tras ser cuestionado por el asunto, Espadas ha detallado todas y cada una las alrededor de una veintena de encuentros mantenidos en los últimos meses fuera de la capital, mencionando las firmas de convenios con los Ayuntamientos de Lebrija, por el aniversario de Elio Antonio Nebrija, o con Utrera por los Hermanos Quintero. "Esto tampoco interesa a Vox porque la cultura para ellos no va de esto", ha dicho.

También menciona encuentros en Jaén o Chiclana (Cádiz) dentro de su labor en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar el tema del reparto de los fondos europeos a los ayuntamientos, donde "nos jugamos mucho"; a Málaga el Viernes Santo, por invitación del presidente de la Agrupación de Cofradías, tras haber visitado "a todas las hermandades de ese día de Sevilla"; la presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid; una ponencia en la extremeña Don Benito sobre comunicación local; acuerdos en Huelva de Contursa, entre otras. "Visitas institucionales. No quiero que haya dudas de a qué se dedica el alcalde", sentencia, añadiendo que Vox "tiene un problema que es que querría perderme de vista cuanto antes, pero de momento no lo van a conseguir".

Espadas insiste en que va a ejercer su "responsabilidad hasta el ultimo día". "El alcalde está en lo que está y no habrá en Sevilla un solo problema que no requiera mi atención que no tenga la presencia del alcalde.Soy una persona muy seria y responsable", subraya, lamentando que Peláez le pida que "no participe en la vida de mi organización política como hace usted en la suya y que excluya las otras actividades profesionales". "No sé en qué planeta lo ha visto", concluye.

Recuerda que, como en otras entidades u organizaciones, estos procesos no son "una convulsión" sino que cada candidato "hace su trabajo y un sobresfuerzo por hacer algo más". "Su problema no soy yo sino las consignas de su partido con Pedro Sánchez. Es mejor que, en vez de preocuparse de que haga mi trabajo, que lo hago, se preocupe de las declaraciones de su presidente, Santiago Abascal, respecto a los que llama 'niños soldados' ante una crisis humanitaria como la ocurrida el otro día, que es la vergüenza de este país", sentencia.

Previamente, Peláez ha cuestionado al alcalde sobre los actos celebrados esta semana fuera de la capital y su marcha de un pleno en abril, ante el que Espadas ha argumentado que fue para atender una reunión como alcalde en la propia Casa Consistorial, y ha recordado que en 2013 Espadas interpeló al entonces alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), con que "Sevilla no merece un alcalde a tiempo parcial", algo que le pide que cumpla ahora. Además, le ha recriminado que su agenda no esté colgada en la web del Ayuntamiento, advirtiendo que sólo tiene conocimiento de ésta "cuando la veo en Europa Press".