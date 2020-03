Estudiantes, con inquietud ante posibles nuevos contagios por coronavirus en la Hispalense tras el caso de Derecho

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de la Universidad de Sevilla que estudian en las facultades del entorno de la de Derecho, de donde es alumna una italiana 21 años confirmada como positiva en coronavirus después de haber viajado recientemente a su país, viven con inquietud ante la posibilidad de nuevos contagios.

En declaraciones a Europa Press, Miguel, estudiante de Derecho, ha relatado como se han enterado en la facultad esta mañana por una carta del decano, Alfonso Castro, de que la contagiada era compañera suya y ha manifestado su inquietud por esto. "No sabemos por dónde va a venir (el virus), cuándo, si alguien de nuestra clase lo puede tener, y por esa parte, preocupación la verdad", ha relatado.

Así las cosas, y aunque en otras universidades de España se han cancelado clases ante una situación similar, "aquí, por el momento, calma", algo con lo que Miguel discrepa. "Creo que deberían cerrar la facultad unos días. Igual que en Madrid han cerrado colegios y la universidad, aquí creo que debería pasar lo mismo", ha manifestado.

No opina lo mismo Belén, estudiante de la cercana facultad de Ciencias del Trabajo. Para ella, 15 días de suspensión de clases cuando tienen los exámenes "a la vuelta de la esquina" es lo que "genera agobio". "¿Miedo? Sí y no porque los casos de los que están falleciendo son personas de cierto nivel de edad. Más miedo me da por los profesores, que su edad es más o menos esa, que por nosotros mismos", ha afirmado.

Ambos coinciden en que las medidas trasladadas por la universidad se atienen a "algo básico", lavarse las manos y extremar las medidas de higiene personal.

Para Valeria, italiana de Venecia y de Erasmus en Sevilla, la universidad "no está tomando muchas medidas" y la gente que se preocupa son aquellos que como ella vienen de Italia, donde el coronavirus se ha cobrado más de 450 muertos, o similares. Así, ha explicado que en Sevilla hay un comunidad de estudiantes chinos "muy amplia" y "ellos sí que tienen un poco más la medida del problema y están más preocupados que los estudiantes autóctonos", por ejemplo.

A su juicio, en un primer momento la gente en Italia se lo tomó "muy poco en serio", al igual que su Gobierno, que "no quería tomar medidas muy estrictas en la primera fase". "Aún así, hemos llegado a eso", ha lamentado, para seguidamente proponer que España "podría aprender" de lo que pasado en su país y "empezar ya, desde este momento", a tomar esas medidas que se están tomando en Italia. "Así, como aquí todavía no se ha difundido mucho (el virus), las medidas podrían ser más eficaces aún", ha argumentado.

De hecho, Valeria ha defendido su trabajo fin de máster (TFM) este mismo martes en Sevilla, cuando debería haberlo hecho en Italia y estar allí graduándose estos días, pero no ha sido posible porque cuando iba a volver a Venecia la ciudad fue declarada zona de riesgo.

Por su parte, y sobre el caso de la alumna que ha dado positivo en Derecho, la directora del Centro Internacional de la US, Rafaela Caballero, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que la Facultad de Derecho "no tenía que desinfectarse" porque la alumna italiana "se había contagiado fuera de allí", y "no había ido a clase hasta principios de la semana pasada". Ha añadido que los alumnos que han estado "en contacto estrecho" con esta chica "no han sido de este centro" y "están todos en aislamiento preventivo".

Ha señalado que lo que sí se ha aumentado "es el nivel de higiene y limpieza" de todos los servicios comunes y "específicamente ahora vamos a aumentar el nivel de limpieza en todas las aulas de todos los centros de la US", para añadir que "se está intentando controlar que haya siempre jabón en todos los servicios a disposición del alumnado y el profesorado". También ha apuntado que "se está aumentando la ventilación en aulas y la ventilación forzosa en el caso de aulas sin ventanas".

"LA UNIVERSIDAD ESTÁS SUFICIENTEMENTE PREPARADA"

Por último, Caballero ha recomendado a toda la comunidad universitaria "que no visite, si no es estrictamente necesario, ninguna de las zonas de riesgo para evitar dificultades que estamos teniendo" porque los dos únicos casos en la US --la semana pasada se conoció otro positivo en la Facultad de Comunicación-- "han sido por viajes a Italia".

"Esta medidas son por el momento las más básicas y si nos encontramos en otros escenarios tendremos que ir adaptando las medidas", ha señalado, para añadir que por ahora lo que están haciendo "es valorar distintos escenarios y distintas medidas que se aplicarán cuando sea necesario".

En este sentido, ha agregado que ahora mismo "no se necesita" otro nivel de medidas porque "en una comunidad de casi 80.000 personas tenemos dos casos que vienen con contagio de Italia, no es contagio interno, y las personas con las que han estado en contacto no están en cuarentena sino en aislamiento preventivo y están en buen estado". "Si hubiera que pasar a otro nivel la universidad estás suficientemente preparada para hacerse cargo".