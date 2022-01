Evalúan "posibilidades" de revocar la licencia de la residencia de La Palmera, en Sevilla, según "criterios técnicos"

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, el socialista Juan Manuel Flores, ha señalado este viernes en la Comisión de Control y Fiscalización que el Ayuntamiento está "estudiando" el recurso presentado por particulares contra la construcción de una nueva residencia de estudiantes en la avenida de La Palmera, número 38, por entender que este edificio rompe con la estética y el valor patrimonial de esta arteria de la ciudad.

En este sentido, y a preguntas de Adelante Sevilla, el delegado ha reconocido que se están "evaluando las posibilidades para revocar" la licencia, concedida el mismo día --17 de junio-- que el Pleno municipal que aprobó por unanimidad iniciar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para revisar las condiciones ventajosas en edificabilidad con el que cuentan equipamientos privados como residencias universitarias, residencias de mayores o clínicas sanitarias privadas en parcelas ubicadas en áreas de baja densidad edificatoria, caso de La Palmera.

Este proceso lleva aparejado una moratoria o suspensión de la citada edificabilidad extraordinaria durante un año, lo que no implica que no puedan construirse edificios de este tipo sino que no contarán con ese incentivo introducido en el PGOU aprobado en 2006, en plena burbuja inmobiliaria.

Con este contexto, el delegado de Hábitat Urbano ha remarcado que la "voluntad política" del Gobierno local de modificar el PGOU es clara, pero que "las decisiones se toman con criterios técnicos nos gusten más o menos", aludiendo a que la licencia concedida fue consecuencia de una tramitación administrativa "ordinaria" anterior a lo aprobado por el Pleno. "Tomaremos la decisión según los informes jurídicos y técnicos" que están en marcha, ha sentenciado.

En esta línea, la concejal de Adelante Sevilla y secretaria general de Podemos Sevilla, Susana Serrano, ha insistido en saber si "más allá de la legalidad" se va a abordar la suspensión de la obra. "Es lo lógico. Estamos a tiempo", ha subrayado, lamentando, por último, que "no se ha respetado la masa arbórea" del espacio en el que se levanta la residencia.