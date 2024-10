Facua Sevilla critica el "odio y las amenazas" del Gobierno local de Sanz y le invita a "aclarar" qué "falsedad" ve

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Facua Sevilla, Rocío Algeciras, y el secretario general de Facua a nivel nacional, Rubén Sánchez, han criticado este martes el "odio" y las "amenazas" de acciones judiciales del Gobierno popular del Ayuntamiento hispalense, tras haber considerado "confirmada" su tesis respecto a que la consulta ciudadana celebrada para decidir entre el formato de Feria de sábado a sábado o la recuperación del modelo tradicional, saldada con un 52 por ciento de votos a favor de restituir el modelo corto tras votar 106.791 sevillanos y titulares de casetas y carruajes, "permitía suplantar identidades" e incurría por ende en "irregularidades".

Así lo han manifestado Rocío Algeciras y Rubén Sánchez en rueda de prensa, frente al reciente comunicado del portavoz del Gobierno popular del Ayuntamiento, Juan Bueno, quien acusaba a la asociación de injuriar al Consistorio y a sus funcionarios y reclamaba una "inmediata rectificación" a Facua, con el aviso de acciones judiciales en el caso de que la entidad no se retractase.

Según Facua, "cualquier persona que conociese el DNI y fecha de nacimiento de un empadronado en Sevilla podía suplantar su identidad y votar en su nombre, ya que el número de teléfono que se solicitaba únicamente servía para recibir el código SMS que permitía votar, siendo indiferente quién fuese el titular del mismo".

La asociación explica en ese sentido, de que en una contestación oficial, el Ayuntamiento, gobernado por el popular José Luis Sanz, responde al propio Rubén Sánchez, secretario general de Facua, que "si desea acceder al número del móvil donde se envió el código, sería necesario que usted nos suministrara el código SMS que se envió al móvil".

Así, la contestación refleja según Facua que "para este tratamiento concreto, el número de teléfono móvil era un mero dato instrumental para recibir el token o código SMS, para ejercer el voto y ello porque no era preciso que hiciera uso de su propio móvil para votar, ya que no cumplía función alguna de identificación personal y en ningún momento se comprobaba si el móvil al que se enviaba el SMS era o no propiedad de la persona".

"CÚMULO DE IRREGULARIDADES"

"En la contestación no sólo se niega al secretario general de FACUA el dato relativo a la numeración móvil utilizada para votar en su nombre, sino también cuál fue el sentido del voto. De igual manera, rechaza aclararle qué día y a qué hora fue solicitado el código para participar en la votación", agrega Facua, insistiendo en que todo pone de relieve que la votación estuvo marcada por "un cúmulo de irregularidades y fallos en la web, que provocaron que miles de sevillanos desistiesen de participar".

Y es que según Facua, "el Ayuntamiento no tenía a su alcance ningún mecanismo para detectar estos casos y anular los votos fake, ya que no puede acceder a la información sobre la titularidad de las líneas móviles, un dato que solo está en poder de las compañías de telecomunicaciones".

Ahora, tras la exigencia de rectificación por parte del Gobierno local del PP y el aviso de posibles acciones judiciales, Rocío Algeciras ha manifestado que con ello, el Ejecutivo del popular José Luis Sanz incurre en "una gravísima falta de respeto a una de las principales organizaciones de la sociedad civil sevillana, que lleva 43 años defendiendo los derechos de los consumidores en la ciudad".

LAS "CALUMNIAS Y AMENAZAS" DEL PP

"El PP debería aprender de una vez que sus calumnias y sus amenazas no van a atemorizarnos ni silenciarnos", ha señalado de su lado el secretario general de Facua, que ha invitado al portavoz municipal, el edil del PP Juan Bueno, a que "exponga en una reunión o, si quiere eludirla, que lo haga por escrito, cuáles son las falsedades en las que habría incurrido la asociación, ya que el comunicado de prensa del Ayuntamiento no aclara ninguna".

Rubén Sánchez ha criticado que "Bueno intente esconderse detrás de los funcionarios municipales, a los que ha pretendido usar como escudo al inventar que las críticas de Facua van contra ellos, cuando en realidad se dirigen única y exclusivamente contra los mandatarios municipales responsables de las irregularidades".

También ha lamentado "que Bueno haya reaccionado cegado por un odio hacia Facua que parece venir de antiguo y con el que no hace más que demostrar cuál es su talla política"; lo que le ha llevado a señalar que Juan Bueno era concejal de Movilidad cuando en marzo de 2014, durante el mandato del alcalde popular Juan Ignacio Zoido, "Ausbanc llenó los soportes del mobiliario urbano de carteles" con la cara de Rubén Sánchez bajo un rótulo con el texto "se busca", en los que le acusaban de ser un delincuente y a Facua de "ser un fraude".

"Bueno se negó a que los carteles fueran retirados, pese a que Facua le expuso que su contenido vulneraba la ordenanza municipal que regula la publicidad en estos soportes", ha enfatizado.