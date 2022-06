La Facultad de Económicas de Sevilla se convierte en el "centro mundial" del debate sobre innovación y emprendimiento

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de la Academia de Innovación, Emprendimiento y Conocimiento (Aciek) ha celebrado este martes 28 de junio su sesión inaugural en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la US, con la participación de 800 científicos de 70 países de todos los continentes.

Del 28 al 30 de junio, la Facultad se convierte en el "centro mundial de la discusión" sobre los principales "desafíos, problemas y oportunidades" del mundo contemporáneo que surgen en las áreas de estudio de la innovación y el conocimiento de la economía, fundamentalmente en torno a las transformaciones digitales y la creación de valor en los mercados internacionales.

En esta edición, el lema es, tal como informa la US este martes en un nota, 'Greening, Digitizing and Redefining Aims in an Uncertain and Finite World', la tríada a la que se enfrenta el mundo en un futuro inmediato, conformada por el cambio climático, la pandemia, la digitalización y la "pugna" por los recursos energéticos.

El congreso cuenta con la participación de editores de las "más prestigiosas publicaciones" científicas indexadas, que ofrecen la posibilidad de publicar los mejores trabajos presentados. Igualmente, el encuentro brinda la oportunidad a investigadores y demás miembros de universidades de todo el mundo de reunirse para compartir avances en investigación y nuevas metodologías.

La Academia ha elegido la Facultad coincidiendo con la celebración del 50º aniversario del centro. La candidatura que finalmente hizo posible Aciek Sevilla 2022 se presentó en Verona en 2019 por parte de los profesores de la Universidad de Sevilla Manuel Rey Moreno y Antonio Leal Rodríguez. Según las estimaciones de la Academia, la cita supondrá unos ingresos económicos cercanos al millón de euros, con 4,5 noches de pernoctación media por congresista.