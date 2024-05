Fernández aboga por el "autoturismo" al contar la provincia de Sevilla con dos millones de turistas potenciales

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha propuesto "fomentar el autoturismo", porque la provincia cuenta con dos millones de turistas potenciales, "clientes para practicar el autoturismo, para conocer la provincia siendo de la provincia, porque sin duda hay mucha gente que puede destinar recursos a conocer su propio territorio".

Así lo ha manifestado Fernández este martes durante la presentación de la iniciativa 'Despertando Historia', que a través de una web y una app recrea virtualmente los principales enclaves históricos que poseen los municipios de Camas, Castilleja de Guzmán, Santiponce y Valencina de la Concepción.

En relación con el carácter digital del proyecto, Fernández ha expresado que "la cohesión social y territorial son importantes, pero no podremos plasmarlas si la digitalización no está en esa ecuación. Y prueba de que debe ser así es este 'Despertando Historia", por el que quiero felicitar al equipo de Inpro y a las empresas que han hecho esto realidad, porque estamos ante un proyecto que nace consensuado, contando cómo no con los alcaldes de la zona".

De igual forma, el presidente de la entidad provincial ha animado a todos los presentes a "sacar rendimiento a la iniciativa, porque esto es un proyecto tecnológico que, además, tiene potencial turístico, cultural y educativo, por lo que estamos delante de un proyecto integral, de una herramienta de trabajo que puede resultar importantísima para todos los centros educativos de la provincia y, por supuesto, para los visitantes".

Al hilo de que la iniciativa 'Despertando Historia' haya sido financiada con fondos Feder Dusi, el presidente ha apostado por valorar que esto nace de fondos europeos, "ya que el 9 de junio celebramos el Día de Europa y, esa realidad, Europa, no está cerca ni lejos, porque Europa somos nosotros y hay proyectos que son financiados gracias a esa realidad compartida".

"Este proyecto vale si no se queda en un cajón y, además, nos da una información enorme de la riqueza de la provincia. Por eso quiero que entendamos el concepto de autoturismo, de gente de la provincia que se mueve por la propia provincia. Cuando salgamos de ocio, vamos a conocer el territorio y luego a disfrutar la gastronomía", ha destacado.

Finalmente, Fernández ha puesto en valor el hecho de ser sevillanos y ha pedido "tirar de orgullo", porque "entre lo que tenemos y lo que sabemos hacer, convertiremos esta tierra en el mejor lugar del mundo en clave turística, hospitalaria y cercana. Y haremos que la gente quiera repetir, y el que no pueda, que lo cuente a otros para que vengan", ha añadido.

Por su parte, el vicepresidente de Inpro, Antonio Jesús Muñoz, ha apuntado acerca del proyecto que "no solo enriquece la experiencia del visitante, sino que contribuye al desarrollo económico del territorio. Se trata de una iniciativa que es todo un homenaje a nuestro rico pasado, desde una trabajo riguroso de fidelidad histórica que han llevado a cabo los arqueólogos del equipo".

En clave más técnica, la gerente de Inpro, Carmen Rodríguez, encargada de ofrecer detalles sobre la iniciativa, ha resaltado del proyecto el "rigor histórico, que lo convierte en un salto cualitativo indudable, porque se ha utilizado la tecnología adecuada para cada enclave histórico. Lo que estamos haciendo no es una página web turística, es mucho más que eso, porque lo que perseguimos es dar a conocer el territorios, en consonancia con lo que también proponen las iniciativas DUSI".

Además, ha proseguido, "es un inicio para otros proyectos de este tipo, porque este no va a ser el único. Habrá otras iniciativas que igualmente vengan a poner en valor el patrimonio de los municipios que a día de hoy están trabajando en nuestra provincia en el marco de los programas de destino turístico inteligente. Es, por tanto, el inicio a un reto más importante".

Asimismo, ha enfatizado "la importancia de la tecnología para poner en valor a nuestros municipios' y ha terminado con palabras de agradecimiento a los alcaldes de las cuatro localidades implicadas en 'Despertando Historia", puesto que "esto no podría ser una realidad sin ellos y, a día de hoy, tanto la web como la app ya están accesibles para todos los ciudadanos", ha matizado.

Por último, la responsable del proyecto desde Inpro, Sara Trujillo, ha ofrecido detalles sobre determinados contenidos virtuales que se encuentran alojados tanto en la web como en la app y ha recalcado que "ha sido un proyecto técnico muy fuerte y complejo, en el que hemos tenido que conjugar el objetivo principal de difundir turísticamente los enclaves y, a la vez, alinear ese propósito con el rigor histórico".