El feSt de Sevilla ofrece cuatro obras infantiles, cinco estrenos y un ciclo de danza en su segunda semana

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt 2021) entra en su segunda semana de programación con un "amplio, variado, y anómalo aluvión de propuestas" que incluye cuatro obras infantiles, cinco estrenos absolutos y un ciclo de danza en los cinco espacios escénicos que componen la Asociación Escenarios de Sevilla, de gestión privada de la ciudad, como son Sala Cero Teatro, Platea Odeón Imperdible, Viento Sur Teatro, Teatro TNT y Teatro La Fundición.

Teatro físico, social, documental, familiar, contemporáneo, musical y cómico, además de performances, circo y danza seducirán al público en esta segunda semana, en la que tendrán lugar los estrenos absolutos 'The Monkey Brawlios. Insurection vs Resurection', de The Monkey Brawlios; '30-20', de El Tercer Planeta; 'Rumbo Rodari', de Trastapillada; 'Lía', de Le Petite Producciones y 'Chonadas de Medio día', de Choni Cía Flamenca, ha recordado la organización este lunes en una nota de prensa.

En esta semana, además, los más pequeños ocupan un lugar protagonista, ya que la programación cuenta con cuatro espectáculos familiares: 'Lía', de Le Petite Producciones; 'Rumbo Rodari', de Trastapillada; 'Control Freak', de Kulu Orr, y 'Lo mejor de Disney', de Dúo Helbert.

Más allá de las salas de teatro, encontramos otros rincones donde la danza será la protagonista. Concretamente, el sábado 27 de noviembre, tres serán las propuestas: 'Ese pájaro no puede estar en esta plaza', de Violeta Iriberri; '¿A quién le importan las heridas cuando se está bailando?', de Antes Collado, y 'Young Blood', de Arnau Pérez de la Fuente.

La artista plástica, coreógrafa y bailarina Violeta Iriberri dará a conocer al público 'Ese pájaro no puede estar en esta plaza', en la que, bajo una trama absurda con un pájaro inexistente, dos personajes exagerados bajo el drama y la anécdota desmedida, el exceso y la sutileza, sitúan a los espectadores en la observación del conflicto que les remueve.

En '¿A quién le importan las heridas cuando se está bailando?', el artista e investigador del movimiento, el cuerpo y la imagen Antes Collado deleitará a los espectadores con una pieza de danza en proceso de investigación compuesta por tres intérpretes, que trata la cuestión de la condición perecedera del ser humano y el tiempo. Por su parte, 'Young Blood', de Arnau Pérez de la Fuente, pone el foco en esa generación de jóvenes con energía, creatividad e implicación para desarrollar nuevos caminos pero que se ve truncada por el talante de esta sociedad.

Estas propuestas se podrán ver en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Sevilla en dos pases, a las 12,00 horas y a las 13,00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo, ha recordado la organización.