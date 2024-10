El Festival de Cine de Sevilla se promociona en Madrid esgrimiendo 60 producciones nacionales en su programación

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cine Doré de Madrid ha acogido este lunes la presentación de la 21 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, cuya programación incluye más de 60 producciones españolas entre todas las secciones, como reflejo del escenario cinematográfico nacional.

Durante el acto, el director del Festival, Manuel Cristóbal, y la edil de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, han estado acompañados por cineastas como Gerardo Herrero; la documentalista Margarita Ledo Andión, Premio Nacional de la Cultura Gallega; la documentalista sevillana Laura Hojman, nominada tanto a los Goya como a los Feroz, los Forqué y los Asecan.

También han estado presentes directores como Elena Manrique, que tras asumir la producción ejecutiva de 'Celda 211' y 'El laberinto del fauno' debuta en la dirección; el tándem de directores debutantes formado por el madrileño Javier Barbero y el peruano afincado en Madrid Martín Guerra; el cortometrajista ganador en festivales internacionales José Manuel Carrasco o Celia De Molina, cuya escritura está enfocada en la investigación de los modelos creados socialmente desde una perspectiva de género.

Asimismo han asistido intérpretes conocidos como la doblemente reconocida con el Goya Natalia De Molina y la ganadora del Max a la mejor actriz Marina Salas, así como la actriz Cuca Escribano y los productores María Luisa Gutiérrez y Antonio Pérez.

Durante su intervención, la concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha destacado que el Festival de Sevilla "arranca de nuevo con la intención de convertirse en un actualizado punto de encuentro entre público y profesionales del sector; mientras el director de la cita, Manuel Cristóbal, señalaba que el evento aspira a ser "rampa de lanzamiento de las películas europeas que pelean por el Oscar". Para eso se ha creado el Premio Puerta América, con 16 largometrajes en liza, según ha señalado.

También han destacado en la presentación las actividades enmarcadas en FRAME Sevilla, evento que reúne a profesionales de la industria cinematográfica para compartir experiencias y conocimientos.

En este programa profesional, que despliega una variedad de propuestas, figuran sesiones que exploran "El arte de..." a través de diferentes aspectos cinematográficos como la dirección, la producción y la distribución.

Estas sesiones ofrecen una visión en profundidad de los procesos creativos y técnicos involucrados en la creación de películas. Entre sus ponentes se encuentran los productores David Puttnam, Adolfo Blanco, Marta Velasco, José Luis López-Linares, Sandra Hermida, María Luisa Gutiérrez y Pedro Ávarez.

"El Parné o Show Me The Money" se centra en la financiación y la economía de la industria audiovisual y cinematográfica. En este apartado se incluyen encuentros del sector con ejecutivos de Prime Video, RTVE, Movistar Plus + y RTVA . En ellas se ofrece una visión práctica de cómo funciona la industria en términos de financiación y distribución.

Las mesas redondas son otro componente importante de FRAME Sevilla, ya que reúne a profesionales de distintas disciplinas para discutir temas de actualidad y relevancia en la industria cinematográfica. Estas sesiones permiten que público y asistentes participen en debates y discusiones en profundidad sobre temas como la animación, la distribución y la sobreproducción de películas.

Por otro lado, "Sevilla Film Office presenta..." pondrá el foco en la promoción de la ciudad de Sevilla como destino para la producción cinematográfica. En este apartado, que cuenta con la colaboración de la Sevilla Film Office, se incluyen presentaciones y charlas sobre los incentivos y oportunidades que ofrece la ciudad para la producción de películas o, entre otras cuestiones de actualidad, la aplicación de la IA en las localizaciones.

Otros programas y acciones que se incluyen en FRAME Sevilla son el Programa de Internacionalización de Productores Andaluces (PIPA), que pivota sobre la internacionalización de la producción cinematográfica andaluza, o el Taller Básico de Coordinación de Producción para Proyectos Audiovisuales, organizado en colaboración con APPA (Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual).