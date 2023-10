El Festival de Cine de Sevilla proyectará 87 películas e incorporará al histórico y renovado Cervantes

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XX edición del Festival de Cine de Sevilla (SEFF) proyectará entre el 23 y el 19 de noviembre 87 películas e incorporará al histórico y renovado Cine Cervantes al circuito de salas en las que se podrán ver los títulos seleccionados, lo que hace "especial ilusión" a la organización de esta cita cultural, envuelta en la polémica por un primer planteamiento del Ayuntamiento de posponerla a la primavera alegando su coincidencia con la gala de los Grammy. El Consistorio ha confirmado ya las fechas de la edición de 2024, que se celebrará del 8 al 16 de noviembre.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Sevilla, el coordinador general del festival, Manuel Cristóbal, ha desgranado los detalles de esta edición especial --se celebran los 20 años del SEFF-- en la que destacan las 87 películas ofertadas --21 cortometrajes y 66 largometrajes-- que podrán verse en los Cines Nervión y Cervantes.

En la Sección Oficial se mantiene el mismo número de títulos que en 2022, 22; en Panorama Andaluz se proyectarán 18, el doble que en la edición pasada; y en la Sección EFA serán ocho largometrajes y un cortometraje los que se visionarán. El Festival ha diseñado un retrospectiva de la carrera del cineasta Víctor Erice, que ha vuelto a las pantallas con 'Cerrar los ojos'. En dicha retrospectiva se proyectarán tres de sus películas, entre ellas, su ópera prima 'El espíritu de la colmena', de la que se cumple medio siglo.

En el apartado SEFF Educación, en Europa Junior están previstas cinco películas mientras que en Cinéfilos del futuro serán cuatro las proyectadas. Cine en familia contará con cuatro películas; Nuevas Olas, con siete; y Clásicos, con tres. El coordinador general del Festival ha confirmado, igualmente, que esta "abundante programación" se completará con actividades paralelas como exposiciones, entrevistas con directores, encuentros sectoriales y talleres.

Manuel Cristóbal ha remarcado que la programación de esta edición especial --cuyo cartel es obra de Pedro Cabañas, que ha querido plasmar la transición del celuloide a lo digital-- es "fruto de la colaboración" y que "aumentará" en las próximas semanas. En esta misma línea, la delegada de Cultura, Minerva Salas, ha anunciado ya las fechas de la edición XXI del Festival de Cine de Sevilla, que se celebrará entre el 8 y el 16 de noviembre de 2024.

Este 2023, se cumplen también 24 años del estreno de 'Solas'. El Premio del Público en la Berlinale a la ópera prima de Benito Zambrano fue una muestra de la naturaleza universal de una historia local que arrojaba una mirada sensible a la relación entre una madre y una hija. Desde entonces, el cine realizado en la región goza de un gran respeto en Europa, y el SEFF lo plasma en la totalidad de su programación, con películas y cineastas andaluces implicados en prácticamente la totalidad de sus secciones, ha subrayado la organización en una nota de prensa.

En cuanto a la sección EFA, ésta incluye "un destilado" de las películas nominadas en 2023 a los Premios del Cine Europeo. Entre sus ocho propuestas resaltan varias ya destacadas en el palmarés de los principales festivales de cine de clase A. Entre ellos, la Palma de Oro y el Premio del Jurado en esta última edición de Cannes, la francesa 'Anatomía de una caída', de Justine Triet, y la finlandesa 'Fallen Leaves', del veterano Aki Kaurismäki; el Oso de Oro de la Berlinale, 'Sur l'Adamant', del documentalista francés Nicolas Philibert; 'El cielo rojo', de Christian Petzold, Gran Premio del Jurado en la Berlinale; y la ópera prima de la británica Molly Manning Walker, 'How to Have Sex', galardonada como mejor película en la sección Una cierta mirada en Cannes.

La sección se completa con 'La quimera', cuarto largometraje de una de las voces autorales más destacadas del nuevo cine europeo, Alice Rohrwacher; el cortometraje 'Aqueronte', del sevillano Manuel Muñoz Rivas, ganador del Premio KNF del Círculo de Periodistas Cinematográficos Holandeses en el Festival de Rotterdam; y las apuestas para los Óscar de Alemania y Lituania, 'La sala de profesores', de Ilke Çatak, y Slow, por la que Marija Kavtaradze fue reconocida con el premio a la mejor directora en la sección World Cinema en Sundance.

Sobre las actividades paralelas, la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Sevilla albergará una muestra dedicada al proceso creativo de 'Robot Dreams'. La exhibición está integrada por paneles que ilustran el trabajo de dirección de arte de José Luis Agreda, comisario a su vez de la exposición. El director de la película, Pablo Berger, será uno de los creadores entrevistados en público y en profundidad a lo largo del certamen, donde también se podrá escuchar el testimonio de Carlota Pereda.

Asimismo, este año se continuará con el MIOB Journalism Lab que en su tercera edición pretende formar a los periodistas de los festivales de cine del futuro. Este laboratorio es una iniciativa en red apoyada por el programa MEDIA Europa Creativa y reúne a los festivales de Sevilla, Vilnius, Les Arcs, Trieste, Linz, Cottbus y Palic.

Salas ha insistido en que la intención del nuevo equipo de gobierno municipal en materia cultural es "fortalecer" la agenda --"que lo que hay, crezca"--, y ha vuelto a aclarar que la intención primera de posponer el Festival "fue una recomendación" del director de la cita cultural, Tito González, que no ha estado en la presentación al estar de baja. "El Festival de Cine Europeo de Sevilla es uno de los más relevantes de España y a lo largo de estos 20 años ha creado un nexo muy especial con la ciudad. El compromiso del Ayuntamiento y el sector con el festival es total y he encontrado mucha complicidad por parte de instituciones y asociaciones y a un equipo comprometido y entusiasta. El festival está listo para que el público y los profesionales lo disfruten y convertir a Sevilla en la capital del cine europeo", ha apostillado Manuel Cristóbal.

"Quiero recalcar que estas 20 ediciones del festival nunca hubieran sido posibles sin el esfuerzo y el cariño de tantas personas como las que ha habido detrás del festival durante todos estos años. Esta edición se hacía necesario que el Festival de Cine de Sevilla devuelva todo el cariño en forma de homenaje especial a Juan Antonio Bermúdez, auténtica alma mater de la Sección Panorama Andaluz, quien fue todo un ejemplo de que con dedicación se logran hacer realidad los sueños", ha completado Salas.