El Festival de Cine de Sevilla recupera títulos 'esenciales' del siglo XX y conmemora 'La Revolución de los Claveles'

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XXI Festival de Cine Europeo de Sevilla, programado del 8 al 16 de noviembre, "abrirá un diálogo entre el presente y el pasado del audiovisual". Así, la cita cultural "lanza una mirada al ayer" para reivindicar la relevancia del cine no sólo como herencia cultural, sino como pilar fundamental de las producciones venideras. De este modo, recupera para la gran pantalla grandes películas producidas en el continente en su sección 'Esenciales'.

En paralelo, este certamen conmemorará uno de los hitos históricos más emblemáticos de la historia reciente de Portugal con el ciclo 'Revolución de los Claveles'. Por su parte, las nuevas secciones del festival --'Rampa', dedicada a primeras y segundas películas, y 'Alumbramiento', que sirve de escaparate a películas que no cuentan con distribución en España-- se completan hasta sumar 18 y 10 largometrajes respectivamente, según informa la organización en un comunicado.

Bajo la sección 'Esenciales', el Festival brinda este noviembre una nueva oportunidad para ver en pantalla grande, y en sus copias restauradas, "largometrajes inolvidables que marcaron un antes y un después para varias generaciones de amantes del cine", entre ellos, 'Solas', primer trabajo de Benito Zambrano, con el que obtuvo el Premio del Público en la Sección Panorama de la Berlinale y consiguió varios premios Goya tanto para su director como para sus principales intérpretes.

Premiada con la Palma de Oro de Cannes, con una dirección de fotografía majestuosa y una guitarra inconfundible, 'París, Texas', de Wim Wenders, "es toda una película de culto". Sevilla estrenará en España la versión restaurada que se presentó en el pasado Cannes (Francia).

La comedia 'Rufufú', basada en un cuento de Italo Calvino, está dirigida por Mario Monicelli, considerado uno de los maestros de la commedia all'italiana. En el rodaje contó con un reparto memorable en el que destacan Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale. Otra de las 'Esenciales' del Festival es 'La misión', dirigida por el británico Roland Joffé, que nos ofrece en estado de gracia a Robert de Niro y Jeremy Irons, precisamente parte del jurado de la Sección Oficial del Festival junto al productor de la cinta, David Puttnam.

MIRADA CINEMATOGRÁFICA A LA REVOLUCIÓN DE LOS CLAVELES

El 25 de abril de 1974, el pueblo portugués se levantó contra la dictadura de António de Oliveira. Cuatro décadas, el Festival de Sevilla conmemora la 'Revolución de los Claveles' con un ciclo de películas que se realizaron en aquella "época convulsa" que "cambió a la sociedad portuguesa para siempre".

El cine de finales de los años 70 se revela en esta selección como "mucho más que una reliquia del pasado"; "es tanto memoria histórica como una escuela abierta para quienes quieran aprender, innovar y crear nuevas historias que resuenen en el futuro". En esa línea, en este ciclo destaca 'Scenes from the Class Struggle in Portugal' (1977), cinta de los americanos Robert Kramer y Philip Spinelli.

Por su parte, José Nascimento documenta la reforma agraria que estaba teniendo lugar en la región del Alentejo en 'Terra de pão, terra de luta' (1977). A caballo entre la ficción y el documental etnográfico, Margarida Cordeiro y António Reis firman la inolvidable 'Trás-os-Montes' (1976), con un reparto compuesto por habitantes de la región portuguesa homónima.

El folklore del mismo territorio queda retratado en 'Máscaras' (1976), de Noémia Delgado. El film se centra en los rituales de celebración durante el ciclo de invierno. En esa misma frontera entre la ficción y la no ficción se sitúa 'Acto dos Feitos da Guiné' (1980), el retrato anticolonial de Guinea-Bissau y la guerra por la independencia con Portugal que dirige Fernando Matos Silva.

También encontramos tintes ficcionales en 'Gente da Praia da Vieira' (1976), donde António Campos muestra la migración de los pescadores de este lugar costero hacia las aguas más tranquilas del Tajo. El mismo autor firma 'Paredes Pintadas da Revolução Portuguesa' (1976), un cortometraje sobre las pintadas revolucionarias en las paredes de Lisboa narrado por el pintor António Domingues.

NUEVOS TÍTULOS PARA RAMPA Y ALUMBRAMIENTO

La selección de Rampa se completa con ocho nuevos largometrajes, entre ellos, 'Niki', que retrata "la apasionante y turbulenta vida" de Niki de Saint Phalle, escultora, pintora y cineasta francesa que transformó su dolor en arte revolucionario durante el siglo XX.

Por su parte, los directores Joseph Rozé y Pablo Cotten presentan en el festival su primer largo: 'Eternal Playground'. "Con una atractiva banda sonora que alterna temas originales y música pop, esta película trata de la fe, de cometer errores y de no pedir perdón.

Tras sus aclamados cortometrajes, el escritor y director somalí-austriaco Mo Harawe dirige 'The Village Next to Paradise', una película sobre el amor, la confianza y la resiliencia de una familia recién reunida en un ventoso pueblo somalí.

La sección Alumbramiento propone un "cine abierto y directo" con historias originales que aún no tienen distribución en España. Hasta el momento se habían anunciado 'One Dances, The Other Doesn't', de Emilie Girardin, el segundo largometraje del director holandés Peter Hoogendoorn, 'Three Days of Fish', el documental híbrido 'The Wolves Always Come At Night', de Gabrielle Brady.

Siete nuevas propuestas se unen a esta sección competitiva. El actor y comediante austriaco Josef Hader se sirve del humor sobrio y agridulce marca de la casa en 'Andrea Gets a Divorce', una tragicomedia que desmitifica los microcosmos rurales.

También comedia, pero en este caso social, encontramos en 'Striking the Palace', película en la que un elenco de actrices brilla bajo la dirección de Nessim Chikhaoui dando vida a unas camareras de piso del hotel Palace de París. Un relato risueño de sororidad y resistencia.

El francés Julien Menanteau da rienda suelta a un estilo brioso y crudo en su primer largometraje, 'Lads', que enseña la crueldad, la rivalidad y la prevalencia del dinero en el mundo de las carreras de caballos.

Por su parte, la crisis económica es el caldo de cultivo para que cuatro jóvenes de una generación sin horizontes ocupen un edificio en construcción en 'Los Bárbaros'. Javier Barbero y Martín Guerra dirigen este film que se niega a acatar las barbaridades del sistema en plena burbuja inmobiliaria.