El festival de música pop Interestelar arranca este viernes en Sevilla con la actuación de Rigoberta Bandini

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El festival de música pop Interestelar Sevilla celebra este viernes, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), ubicado en la Isla de La Cartuja, la primera de las dos jornadas programadas en esta edición de 2022, con la actuación de Rigoberta Bandini entre el elenco de artistas que conforman el cartel.

El certamen abrirá sus puertas a las 17,00 horas ante el inicio, a las 18,00 horas, de los dos primeros conciertos: Siloé y Tigre y diamante, al que seguirían Muerdo; Ambkor; La la love you; Irenegarry; Quiebras; Rigoberta Bandini (21,55 horas); Morning drivers; La M.O.D.A; Ouh yeah! Mike; Izal; We are not djs y Taoo. Cerrará la primera jornada Innmir, que subirá al escenario a las 2,10 horas de la madrugada del sábado, según informa la organización.

La apertura de puertas el sábado está prevista a media hora más tarde que la jornada anterior, mientras que los conciertos, según previsiones, continúan fijados a partir de las 18,00 horas con Veintiuno y Asunción. Desde las 19,00 horas será el turno de Karavana, Chill Chicos y Cariño.

Junto a los citados grupos musicales, está previsto que actúen Emlan, Califato 3/4; Zahara, Barry B; Miss Cafeína, Stereofan; Nathy Peluso; La rubia pincha; Zaza y Les Castizos, que cerrará la presente edición de Interestalar.

Según destaca la organización, tanto los abonos del festival como las entradas de día se han agotado. Como el pasado año, cuya edición, tras ser aplazada en dos ocasiones por la pandemia del Covid-19, se celebró a finales de octubre de 2021, el festival contará con tres carpas repartidas por todo el recinto musical.

PROHIBICIÓN DE ACCEDER CON AGUA "PESE A LAS ALTAS TEMPERATURAS"

La organización andaluza de consumidores y usuarios (Facua) en Sevilla ha criticado al festival por "prohibir el acceso a sus instalaciones con alimentos o bebida adquiridos en el exterior". La denuncia ha sido interpuesta ante la Dirección General de Comercio y Consumo de Andalucía, perteneciente a la Consejería de Salud y Familias, puesto que la promotora del evento tiene su sede en la capital andaluza.

La asociación señala que ha podido comprobar que en la web del festival que "no se puede introducir ni comida ni bebida" y que "en diferentes espacios del recinto se encuentran puestos en los que se pueden adquirir".

Asimismo, la plataforma Festivales con Agua ha alertado de que, "a día de hoy", el citado festival de música "no garantiza el acceso a agua potable

gratuita, al mismo tiempo que la organización no permite el acceso con botellas de agua desde el exterior".

Desde este colectivo advierten de que "con una previsión de temperaturas

de cerca de 40 grados, y con los primeros conciertos comenzando a las 18,00 horas, que no se disponga de suministro de agua potable gratuita es, sencillamente, un delito contra la salud pública, y más teniendo en cuenta que no se permite acceder agua desde el exterior".

La plataforma apunta a la responsabilidad de la Junta de Andalucía, propietaria del recinto. "La Junta no puede permitir esto en un recinto de su propiedad", al tiempo que piden colaboración al Ayuntamiento de Sevilla, "que

podría hacer como hace en los eventos deportivos suministrando agua".