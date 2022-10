La Fiscalía archiva la denuncia vecinal por las botellonas en el Parque Guadaíra de Sevilla

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Medio Ambiente ha archivado la denunciada presentada en el mes de marzo por las asociaciones de vecinos Parque Vivo del Guadaíra, Bermejales Activa y Foro de Heliópolis contra el Ayuntamiento de Sevilla por las botellonas que se celebran en el Parque Guadaíra, en Heliópolis, especialmente los días de partido del Real Betis Balompié en su estadio, el Benito Villamarín. Parque Vivo del Guadaíra ya ha anunciado este viernes que remitirá escritos al Defensor del Pueblo y a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento, ya que el Consistorio "ni siquiera ha contestado a las peticiones presentadas" hasta la fecha.

En el decreto emitido con fecha 20 de septiembre consultado por Europa Press, la fiscal de Medio Ambiente, Dolores Rodríguez, archiva la denuncia por "delito medioambiental por abandono de residuos" --botellas de vidrio, sobre todo-- argumentando que "de la sola lectura de la denuncia y de la documentación se infiere que estamos ante una cuestión que ha de ser resuelta en el ámbito administrativo y no penal, sin perjuicio de las acciones civiles que puedan asistir a los perjudicados por las lesiones".

Los vecinos relataban en su escrito de denuncia que, aunque Lipasam recoge los residuos una vez terminan los partidos, "quedan restos que estaban provocando lesiones y heridas por caídas fortuitas de menores", apuntándose, en palabras de la fiscal, "sospechas sin ningún sustento de que por parte de la Administración y del club de fútbol se hubiera desviado intencionadamente esta actividad al Parque Guadaíra y, en todo caso, apuntando a una dejación de funciones por parte de la Administración al consentir dicha actividad".

"No se deduce del relato que se hace la existencia de un daño sustancial al entorno medioambiental, el cual, por otro lado, solo se podría atribuir a una colectividad indeterminada de personas o riesgo alguno de daño", sentencia por último la Fiscalía. Ante este escrito, la Asociación Parque Vivo del Guadaíra ha advertido de que "la fiscal no cita en su Decreto que se haya realizado prueba pericial alguna, o que se haya solicitado informe al Ayuntamiento o a la Subdelegación del Gobierno" por lo que considera que "no ha fundamentado suficientemente el archivo de la investigación requerida, por lo que el Decreto no puede calificarse como tal investigación sino que ha estado sometido al criterio subjetivo de la fiscal".

A juicio de las asociaciones, los daños ambientales son "evidentes" al existir un "tapiz de vidrios rotos incrustados en la pradera del parque, invisible, pero que supone un serio riesgo para los usuarios". El archivo de la denuncia "no finaliza --ha aclarado Parque Vivo del Guadaíra-- la pretensión de las asociaciones de que se radique la concentración previa de miles de personas para beber alcohol en un parque público, pues la Asociación Parque Vivo del Guadaíra no admitirá que se dé carta de naturaleza legal a una práctica consentida pero inaceptable, ilegal según las propias ordenanzas municipales y peligrosa".