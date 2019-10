Fiscalía pide tres años de cárcel a tres personas acusadas de estafar con alquileres en Dos Hermanas (Sevilla)

Publicado 09/10/2019 18:38:19 CET

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Sevilla ha pedido una pena de tres años de prisión a tres personas acusadas de urdir un plan para estafar mediante el cobro de reserva de viviendas en alquiler en la localidad de Dos Hermanas que no estaban disponibles para ser arrendadas.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía atribuye a los procesados, que responden a las iniciales M.T.G.M., M.J.N.G. y E.G.R., un delito continuado de estafa y solicita para ellos, además de tres años de prisión, una multa de siete meses con cuota diaria de siete euros (1.470 euros).

En la exposición de los hechos, el Ministerio Público señala que los tres acusados mediante las empresas Gestión 41 y Andepro, se "concertaron" para obtener beneficios patrimoniales ilícitos para lo cual "los dos primeros gestionaban la agencia inmobiliaria Gestión 41 que intermediaba con terceros en la venta y alquiler de viviendas propiedad de Andepro".

Así, añade el Ministerio Público, el 28 de agosto de 2014, la acusada M.T.G.M. rubricó un contrato de reserva de alquiler sobre una vivienda de Dos Hermanas con un tercero que entregó 4.550, de los cuales 2.550 euros fueron para E.G.R., a pesar de que, en realidad, esa vivienda estaba ocupada por otra persona algo de lo que eran "conscientes" los tres acusados.

Igualmente, los encausados, el 21 de noviembre de 2014, convencieron a esta tercera persona "un nuevo contrato de arrendamiento" sobre otra vivienda de Dos Hermanas, entregando esta vez a los inculpados "8.400 euros en concepto de anticipo de alquiler más 500 euros en concepto de intermediación inmobiliaria, llegando a entregar más cantidades hasta un total de 18.244 euros, al observar que la vivienda que había alquilado no era habitable y necesitaba reforma". Al respecto, el Ministerio Fiscal indica que "en realidad, los inculpados desde el inicio tenían el preconcebido propósito de no cumplir su compromiso e incorporar el dinero recibido a su peculio particular".

La Fiscalía continúa su relato de los hechos indicando que, el 13 de diciembre de 2014, una cuarta persona firmó un contrato de reserva de alquiler con los encausados sobre otra vivienda del municipio nazareno por el que abonó 4.700 euros, para luego suscribir un contrato de arrendamiento con opción a compra entregando un total de 8.400 euros más, unas cantidades que "los inculpados incorporaron a su peculio personal ya que en ningún momento tuvieron intención de cumplir lo estipulado" toda vez que "la vivienda al parecer estaba ocupada por otra persona".

Por estos hechos descritos, ambos acusados serán juzgados por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla en una vista oral que está previsto que se celebre este jueves.