Foro Taxi avisa a la Junta de posible "arbitrariedad y abuso de poder" en el control horario del doble turno

Publicado 22/02/2019 19:26:29 CET

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Foro Taxi Libre ha denunciado ante la Consejería de Hacienda, Industria y Energía una supuesta "arbitrariedad y posible abuso de poder" en los acuerdos adoptados por el consejo de gobierno del Instituto Municipal del Taxi, concediendo a tres titulares de licencia de taxi la explotación de tales autorizaciones "en turno compartido", pero "mediante la introducción en el taxímetro de un "control horario" de los trabajadores.

Recordemos que el pasado mes de octubre de 2018, la asociación elevaba un recurso de alzada ante el Ayuntamiento, un documento recogido por Europa Press, exponiendo que el 27 de septiembre de aquel año, el consejo de gobierno del Instituto Municipal del Taxi concedió a titulares de licencia de taxi la explotación de la misma "en turno compartido mediante la introducción en el taxímetro de un control horario de los trabajadores declarado ilegal por la Dirección General de Empresa de la Comisión Europea, por la Comisión de Metrología y por la Justicia".

A tal efecto, avisaba el recurso de alzada de que respecto al turno compartido, "no ha sido aprobado por el pleno del Ayuntamiento ni la junta local de gobierno la instalación en el taxímetro de un control horario que limita la explotación del taxi a 16 horas, ocho horas al titular y ocho horas al trabajador", una "medida arbitraria" que resulta "discriminatoria ante el resto de titulares de licencia que no tienen límite horario en la explotación, los titulares de licencia a turno doble que pueden explotar la licencia 12 o más horas y los trabajadores asalariados que explotan la licencia a turno doble".

"DISCRIMINACIÓN"

"El acuerdo de establecer el turno compartido produce un trato discriminatorio, aplica la medida más restrictiva, no motiva su necesidad para la protección del interés público y no garantiza la prestación del servicio las 24 horas", advertía Foro Taxi Libre, avisando de que la Comisión de Metrología Legal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio determina que el taxímetro "no podrá funcionar con parámetros no metrológicos".

Foro Taxi Libre avisaba además de que la Dirección General de Empresa de la Comisión Europea "ya obligó en 2014 al Ayuntamiento de Madrid a suspender este control", toda vez que mediaría en el asunto jurisprudencia que "considera nulo el control laboral de los trabajadores" en este tipo de situaciones.

Ahora, Foro Taxi Libre ha elevado una denuncia similar a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, insistiendo en tales aspectos. Según el escrito de denuncia, recogido por Europa Press, dicha "obligación de instalar un control horario" en el taxímetro "no es ajustada a derecho porque no ha sido aprobada por el pleno, no figura en la ordenanza municipal del taxi ni tampoco lo aprueba una norma autonómica".

A juicio del colectivo, el asunto deriva de "la arbitrariedad" y "posible abuso de poder" del presidente de la Unión Sevillana del Taxi, Fernando Morales. La situación, según Foro Taxi Libre, "sólo se explica por la presión" de la Unión Sevillana del Taxi y de Solidaridad Hispalense del Taxi.

Así, la obligación de instalar un control horario, según Foro Taxi Libre, es una medida "coactiva y degradante que supone la negación impuesta al ejercicio de un derecho fundamental como es el de poder trabajar".