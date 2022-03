Frente común de CES, CCOO y UGT por la industria de Sevilla y en defensa de la planta de Santa Bárbara

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, y el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, se han reunido en la sede la patronal para establecer líneas de actuación conjunta para impulsar la industria en Sevilla y evitar que empresas como Santa Bárbara Sistemas (SBS) se lleven su producción a otra provincia.

Durante la reunión también han estado presentes el presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), Francisco Javier Moreno, y el directivo de la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra (FICA) Rafael Calvo, según informan en un comunicado conjunto.

Durante el encuentro, la patronal y los sindicatos han manifestado que están muy preocupados por los planes de deslocalización de la fábrica de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra, con el traslado de su producción hacia la factoría asturiana de Trubia, "lo que supondría una terrible merma del empleo, no sólo en esta planta, sino en el conjunto de toda la industria auxiliar de la provincia".

Desde UGT, en palabras de su secretario general, la apuesta por el empleo es una condición indispensable: "No vamos a tolerar que Santa Bárbara se marche de Sevilla, el movimiento que ha puesto en marcha la empresa pone en riesgo el empleo, no sabemos con qué objetivo está haciendo esto, cuál es su plan pero lo decimos claro, no lo vamos a consentir", ha dicho Ginés.

El secretario general de UGT Sevilla, además, ha afirmado que Sevilla tiene que apostar de una manera decidida por la industria. "No podemos vivir del turismo, de la hostelería... la semana pasada tuvimos una reunión con la ministra de Transportes y se lo dijimos claro, que era el momento de apostar por la mejora de las infraestructuras; en definitiva, de apostar por Sevilla que es la capital de Andalucía y las últimas inversiones, se hicieron en el 92".

"Hoy hemos dado un paso más con esta reunión entre sindicatos y empresarios para reanudar el pacto de Sevilla por su industria, imprescindible en estos momentos en el que el sector pasa por un momento complicado, con la situación de Santa Bárbara que afecta no solo a la industria principal, además afecta a más de 3000 trabajadores de las empresas auxiliares", ha añadido Ginés.

De su lado, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha recordado que "el contrato de fabricación y mantenimiento de blindados firmado con Santa Bárbara conllevaba consolidar la producción y ampliar la contratación de personas para que la empresa y Alcalá siguieran siendo un polo industrial de referencia en este sector". Por eso, "reclamamos a la ministra de Defensa que haga cumplir el compromiso que la empresa adquirió, y no vamos a dejar de hacerlo hasta que se asegure y se dé tranquilidad a las familias que dependen de este trabajo".

Aristu ha subrayado que "renovamos el frente común y la colaboración de quienes estamos cada día en la realidad cotidiana de las empresas, organizaciones sindicales y empresarios, para volver a situar el objetivo del 20% de PIB industrial en Sevilla. Juntos vamos a reclamar a cada una de las administraciones competentes que compense el déficit histórico presupuestario y en materia de infraestructuras que tienen con esta provincia".

Según ha explicado el presidente de la CES, "tenemos que hacer todo lo posible por mantener la actividad industrial de nuestra provincia y no podemos permitir que Santa Bárbara abandone Sevilla". "No podemos dejar que se vaya ni una industria más si queremos lograr una reactivación económica y, para ello, es necesario que nuestros políticos entren en juego y se comprometan con Sevilla y con su industria, que es su futuro", ha dicho Rus.

En este sentido, el presidente de los empresarios de Sevilla ha recordado que las patronales CES, Fedeme y FICA se reunirán con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el 7 de marzo, "quien ya advirtió de que los planes de traslado de la empresa podrían suponer un incumplimiento del contrato que se le otorgó para la ejecución del nuevo vehículo blindado 8x8, en cuya adjudicación se tuvo en cuenta, fundamentalmente, la creación y mantenimiento de puestos de trabajo en la provincia de Sevilla".

En este encuentro, la CES, UGT, CCOO han decidido establecer un grupo de trabajo que elaborará un documento que contenga aquellas propuestas y aportaciones que, tanto los empresarios como los sindicatos, consideran necesarias a la hora de proteger e impulsar la industria sevilla. Un trabajo que contará con los principales sectores económicos y con la finalidad de exponerlo, presentarlo y trabajarlo con las distintas administraciones para que sean tenidas en cuenta en la configuración de futuro de Sevilla.