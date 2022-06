La Fundación Cajasol en Sevilla acoge la presentación del libro 'Juan Robles, la sonrisa del tabernero'

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El patio de la Fundación Cajasol ha acogido este viernes la presentación del libro 'Juan Robles, la sonrisa del tabernero' del periodista Carlos Navarro Antolín. En el acto, han intervenido Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol; Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla; Elías Bendodo, consejero de Presidencia e Interior en funciones de la Junta de Andalucía, y el propio Navarro Antolín.

Pulido ha comenzado su intervención explicando que "para nosotros es un honor editar esta publicación y acoger la presentación de este libro" sobre la vida del hostelero Juan Robles, cuya vida "tan magistralmente ha escrito Carlos Navarro Antolín, y hacerlo precisamente a escasas calles del que fuera su cuartel general, del restaurante de mayor renombre de la ciudad", ha destacado la Fundación en una nota.

Además, sobre el homenajeado, al que le unía una estrecha relación personal, ha destacado que "maestro de los hosteleros de Sevilla y fundador de toda una institución gastronómica, Juan Robles nos deja como ejemplo y referencia las tres claves de su gran éxito: vocación, trabajo duro y compromiso de vida", ha puntualizado el presidente de la Fundación Cajasol.

Navarro Antolín ha confesado que "me preguntan por la especialidad de Casa Robles. Podría decir muchos platos y no digamos sus postres, pero la verdadera especialidad son los valores. Esos valores en los que fui educado: constancia, esfuerzo, mérito, la búsqueda del rigor y la excelencia, dar el máximo de las posibilidades y tener claro que no hay mayor fuerza que la vocación".

Elías Bendodo, consejero de Presidencia e Interior en funciones de la Junta de Andalucía, ha recordado que "a pesar de que Juan Robles nos dejó hace algo más de un año, sigue estando muy presente, su legado está vivo y lo seguirá estando". Además, ha añadido que "este libro es un homenaje a un tabernero, pero no solo a él, sino también a todos los taberneros de Andalucía, que con su esfuerzo han hecho que la hostelería andaluza sea un referente fuera de nuestras fronteras".

Por último, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, encargado de clausurar el acto, se ha dirigido a la familia Robles para felicitarles por la publicación de este libro y por ver el patio de la Fundación Cajasol "lleno a rebosar" con "una muestra inequívoca" de todos los que "conocían y admiraban" a Juan Robles.

"Quiero felicitar a quienes hoy nos devuelven a uno de los personajes mas queridos de Sevilla y lo hacen a través de un libro que en su título ya lo dice todo", ha apuntado. Además, se ha dirigido al autor para felicitarle, ya que "es muy difícil titular y qué importante a la hora de invitar a la lectura, a la hora de hacerle un buen traje a un personaje en la sastrería de las palabras".

El acto de presentación se ha cerrado con la actuación de la artista onubense, Ana de Caro, que ha interpretado las sevillanas tituladas 'Me parece un sueño', escritas por ella misma, acompañada a la guitarra, Víctor Guerra. Entre los asistentes a la presentación se encontraban Manuel Alejandro Cardenete, consejero Educación y Deportes; Patricia del Pozo, consejera de Cultura; Antonio Luque, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla; José Castro, presidente del Sevilla F.C., Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié, y Francisco Vélez, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, entre otros.