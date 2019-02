La Fundación Prolibertas busca abrir "las puertas a un nuevo camino de vida" a reclusos

Publicado 23/02/2019 11:29:41 CET

La Fundación Prolibertas, nacida con el siglo XXI del impulso de los Trinitarios de la Provincia España-Sur, trabaja desde el año 2004 en la provincia de Sevilla para abrir "las puertas a una nueva oportunidad de vida" a hombres y mujeres que pasan sus días entre rejas, intentando dar respuesta a la labor que ya ejercían estos religiosos dentro de las cárceles desde la Pastoral Penitenciaria.

El delegado diocesano de Pastoral Penitenciario y representante de Prolibertas en la Archidiócesis de Sevilla, Pedro Fernández, ha explicado en declaraciones a Europa Press que su labor está centrada en los presos que "no pueden avanzar en su reinserción o no gozan de permisos penitenciarios" por no tener vínculos familiares y sociales en la calle o tenerlos rotos. "Para quienes lo tienen más difícil y se tienen que comer toda la condena", ha añadido.

Tras desarrollar su trabajo en las cárceles y con el nacimiento de la Fundación, comenzaron a levantar casas de acogidas para presos y presas, en Antequera, Sevilla, Algeciras o Madrid, centros para inmigrantes, comedores sociales, como el de Córdoba, e incluso una Escuela de Hostelería en la localidad gaditana, que tiene un 80 por ciento de inserción laboral en empresas turísticas y hosteleras del Campo de Gibraltar y la Costa del Sol.

La Fundación, guiada por el carisma trinitario de liberación de cautivos, abrió su primera delegación en Antequera, donde cuenta con dos casa de acogida, una para inmigrantes y otra para presos. En este sentido, precisa que son presos en libertad condicional o situación de semilibertad donde "reinician su camino laboral y familiar".

En 2004 se aprobó el patronato de la Fundación en Sevilla, con una casa de acogidas para presos. Años más tarde, llegaría un programa para mujeres y madre con niños en situación de privación de libertad. Ahora mismo, circunstancialmente, se van alternando en la misma casa situada en un callejón de la calle Antonio Susillo de la capital andaluza hombres y mujeres presos.

En Algeciras se sitúa el edificio más amplio y nuevo, que acoge a hombres y mujeres reclusas, con o sin hijos a su cargo, inmigrantes sin apoyo familiar o económico, jóvenes extutelados, y mujeres con o sin hijos en especial situación de vulnerabilidad, algunas de ellas víctimas de violencia género.

La Fundación es "joven" pero ya cuenta con 43 profesionales, además de voluntario y miembros religiosos trinitarios. Aunque no terminen en las casas de acogida, la Prolibertas "prepara" a los presos en las prisiones.

Prolibertas ofrece a los presos programas de reinserción cultural, educativa, laboral y, por supuesto, de vinculación familiar. En este aspecto profundiza el sacerdote trinitario, pues uno de los fines de estos programas es hacer ver a las familias y que éstas acepten que la vida de estas personas presas "han cambiado".

El también capellán del centro penitenciario Sevilla I ha precisado que buscan que estos reclusos alcancen "una vida normalizada con su familia" y para ello hay que "romper muchos moldes y desajustes anteriores, abordando a la persona a nivel psicológico y humano".

"De la cárcel no salen de vacaciones, sino a un programa en libertad para educarlo en el compromiso y la responsabilidad de trabajar por sí mismo, sobre sí mismo y recuperar valores de una vida que echaron al traste", ha manifestado el párroco de San Ignacio de Loyola de la capital.

"No podemos acoger a personas con patologías psicológicas graves porque no tenemos medios ni personal profesional adecuado para ofrecer tratamiento", ha precisado. Son presos con permisos o tercer grado que solicitan ser acogidas y cuenta con el acuerdo de la Junta de Tratamiento de los centros penitenciarios, que dan permisos a quienes desean "vivir un proceso de normalización y no dan problemas". Instituciones Penitenciarias tienen "control sobre nuestras actividades, existe comunicación fluida y constante".

MÁS DE 600 ACOGIDOS EN SEVILLA DESDE 2004

En Sevilla, desde la puesta en marcha en 2004 se han acogido a más de 600 hombres y mujeres. Al final, "buscamos darle una nueva oportunidad, ponerles en camino y abrirles las puertas".

Prolibertas ha sido noticia esta semana por haber conseguido del Ministerio de Justicia la concesión de un indulto parcial para un preso por un delito menor, que fue puesto en libertad el pasado jueves en la parroquia de Pedro Fernández, el primero que logran desde la Fundación.

"Hay presos que no necesitan un trabajo extraordinario de reinserción, sino que son personas que tenían una vida laboral, familiar y social normalizada pero un error o fallo les hizo entrar en la cárcel. Ellos no han sufrido un deterioro personal y humano", ha explicado refiriéndose a los presos para los pueden solicitar el indulto, que son previamente elegidos por Instituciones Penitenciarias entre aquellos que han cometido delitos menores, que "no claman al cielo".

Por contra, otros presos "sí necesitan más implicaciones por el deterioro que ha causado su vida en sus relaciones, en el plano afectivo, personal o laboral".

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Pedro Fernández, el sacerdote que más tiempo lleva asistiendo en la Pastoral Penitenciaria en España, ha manifestado su rechazo a la prisión permanente revisable, recordando el informe del Departamento de Pastoral Penitenciaria de febrero de 2018 que se pronunciaba en este sentido.

"Como Iglesia y desde el Evangelio, tenemos que trabajar por la compasión y la misericordia y trabajar con la persona, aunque sean autores de delitos execrables. Creemos en las personas capaces de transformar su vida y para ello hay que analizar sus condiciones psicológicas y personales", ha expresado.

"Hay delitos que repugnan a todos pero hay que trabajar con la sociedad y con la víctima en relación a los sentimientos de venganza y castigo", ha admitido. En este punto, ha rechazado el papel de los dirigentes políticos que "se apoyan en estas desgracias" para politizar la aplicación de la prisión permanente revisable.

Así, ha subrayado, por ejemplo, la falta de coherencia del PSOE que "antes estaba en contra de la prisión permanente revisable y ahora la permite. No se escucha a ningún socialista decir no a esta medida".

Fernández, que ofrece charlas sobre la prisión permanente revisable "desde el Evangelio y con argumentos jurídicos", ha asegurado que en el ámbito judicial y penal español "hay armas suficientes para no aplicar una prisión 'sine die'".

Rechaza la prisión permanente revisable pero admite "graves deficiencias" en los programas de reinserción de presos, así como en el seguimiento y control de presos con patologías graves. "Instituciones Penitenciarias es incapaz de garantizar y ofrecer programas de reinserción a los presos", ha afirmado quien desde los años 80 es capellán en la cárcel. "Se trabaja más desde entidades externas".

"La gran mayoría de éstos que cometen acciones tan inhumanas han sido detectados cuando estaban en libertad de sus patologías graves", ha lamentado, refiriéndose al caso de Laura Luelmo, la joven asesinada en Campillos (Huelva) y por cuya muerte fue detenido Bernardo Montoya. "Cuál es el control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los jueces de aquellas personas que ya han cumplido condena por un crimen anterior de estas características", se ha preguntado, añadiendo que Instituciones Penitenciarias "no es capaz de hacer una valoración".

Hay "errores" en el seguimiento y tratamiento de este tipo de presos. "No se trata de volver a la sociedad a un individuo peor de como entró en la cárcel", ha precisado, insistiendo en que "hay muchos fallos en la atención médica psicológica en las cárceles, donde hay un número exagerado de presos con patologías mentales y no tienen atención". Hay dos psiquiátricos penitenciarios en España, pero hay miles de presos con problemas.