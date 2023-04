Gelves (Sevilla) estrena este sábado festival flamenco con Farruquito, Alicia Gil y Pedro María Peña

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gelves (Sevilla) ultima los detalles para que a las 21,00 horas de este sábado todo esté listo para recibir a tres grandes figuras del flamenco actual: Pedro María Peña (guitarra), Alicia Gil (cante) y Juan Fernández Montoya "Farruquito" (baile).

El parque municipal de la Juventud, situado en la Urbanización Gelves Guadalquivir, acogerá a un público expectante que agotó las 700 localidades de silla en menos de una semana, teniendo que recogerlas personalmente en el consistorio.

La cantaora Alicia Gil ofrecerá su último espectáculo llamado "Corral de los judíos", en el que hace un homenaje al sitio donde vivió su padrino Agustín, y a todas las personas que le enseñaron a querer a Triana, a pesar de que ella es sevillana. Un espectáculo muy familiar en el que la acompañarán su marido Lito Espinosa, a la guitarra, y sus hijas Carmela y Bebé, a las voces, además de Rocío la Turronera. Entre los temas, letras de Ángel Vela y suyas propias.

Pedro María Peña presentará un espectáculo creado para la ocasión titulado "Inspiración Gelves", localidad donde vive hace décadas junto a gran parte de la familia Peña. Contará con un importante elenco de artistas: Manuela del Moya y Pedro Peña (hijo) al cante, Sergio Aguilera (cante y segunda guitarra), Leslie Jordán (violín), Mangu Díaz (buzuki y modulares) e Isidro Suárez (percusión).

Y por último, Juan Manuel Fernández Montoya, alias 'Farruquito', considerado uno de los mejores bailaores a nivel mundial y heredero de una escuela única fundada por su abuelo Farruco. Un artista que ha marcado historia y ha establecido una forma de baile que conserva la grandeza y la pureza de este arte, de donde brota el estilo depurado y la arrolladora fuerza de una estirpe. En declaraciones a Ahora Radio, asegura que "para Gelves, al igual que suelo hacer en este tipo de festivales, no he preparado nada, porque me gusta improvisar y volver a mis orígenes, dejarme llevar por el momento y por el público".