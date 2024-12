'La Giralda de Oro' reparte 102.000 euros en Morón de la Frontera (Sevilla) con un tercer, cuarto y quinto premio

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El propietario de la administración número 5 de Lotería 'La Giralda de Oro' del municipio de Morón de la Frontera (Sevilla) ha repartido este domingo un total de 102.000 euros en premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad al haber vendido un tercer, cuarto y quinto premio.

"Estamos sin palabras", afirma emocionado el dueño del establecimiento, Andrés, en declaraciones para Europa Press, después de haberse enterado de la noticia. "Parece que la suerte nos acompaña porque el año pasado repartimos un primer y tercer premio del Sorteo del Niño", ha indicado el lotero.

Pero la fortuna no solo queda aquí según Andrés porque, desde la apertura de su administración "han tenido el placer de conceder muchos premios", entre ellos y "muy especial", repartir uno de los premios del Gran Sorteo "nada más abrir el establecimiento". Un hecho que para el dueño de 'La Giralda de Oro' significa "el resultado del trabajo de cda día" porque, según ha subrayado "si no das premios, no hay recompensa".

Respecto a esta recompensa, el propietario también ha querido destacar que lo más importante para ellos es "ver la alegría" de sus compradores al enterarse que han sido premiados. "Sabemos que estos premios han estado, sobre todo, bien repartidos por Morón de la Frontera porque muchos vecinos del pueblo han venido hasta la administración para darnos las gracias", ha señalado con entusiasmo.

Según los datos aportados por la base oficial de Lotería Nacional, la administración número 5 de Morón de la Frontera ha repartido, concretamente, 50.000 euros con el tercer premio, 40.000 con un cuarto y 12.000 con un quinto premio.