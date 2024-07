Gobierno de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), sindicatos y grupos municipales acuerdan la promoción interna del personal

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha presidido este lunes la rúbrica de los acuerdos alcanzados en la Mesa General de Negociaciones sobre la promoción interna del personal municipal para 2025 y el reglamento de control horario, "una muestra del cumplimiento de compromisos adquiridos y del diálogo necesario para el avance en las condiciones laborales de los trabajadores que ofrecen sus servicios a la ciudadanía", según han explicado desde el Consistorio.

Concretamente, la delegada de Recursos Humanos, Teresa García, ha explicado que el pasado miércoles, la Delegación aprobó en la Mesa General de Negociación, junto a las secciones sindicales que representan a los trabajadores funcionarios y laborales del Ayuntamiento el acuerdo de promoción interna. "Este acuerdo, alcanzado por unanimidad para su posterior convocatoria, es un modelo de carrera profesional vertical ,en la que una vez más el Equipo de Gobierno, después de haber culminado el proceso de estabilización al completo, con toda garantía y anticipándose a otras administraciones públicas, sigue apostando por el avance laboral repercutiendo positiva y directamente en el servicio a los ciudadanos", ha puntualizado.

Las plazas se incorporarán en la Oferta Pública de Empleo de 2025 en el turno de promoción interna en la que podrán participar los empleados y empleadas que cumplan los requisitos de promoción interna.

En total, serán 27 plazas de funcionarios de carrera escala administración general grupo C subgrupo C1 clase administrativo; dos plazas de administración especial, técnico especialista informático grupo Csubgrupo C1; cinco plazas de técnico especialista en biblioteca grupo C subgrupo C1; una Plaza de técnico especialista en auxiliar de archivo grupo C subgrupo C1; y tres plazas de oficial primero de mantenimiento.

Otro asunto aprobado en la mesa ha sido el Reglamento de Control Horario de la jornada de trabajo del personal funcionario y laboral de aplicación en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Con este reglamento, "cumplimos por un lado la legislación vigente en materia de de jornada de trabajo, descansos y registros de jornada, garantizando la aplicación, la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras en el marco de una administración local actual y en continuo progreso", ha dicho García.

"Como delegada de Recursos Humanos, quiero recordar a todos los ciudadanos que todas las ofertas de empleo se pueden consultar en la página web de ayuntamiento alcaladeguadaira.es, en sede electrónica , en tablón de Anuncios en la pestaña de empleo público", según ha concluido.