El Grupo Díaz Cadenas destina la venta del aceite 'Maruja Vilches' a proyectos sociales en el Polígono Sur de Sevilla

SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los beneficios íntegros de la venta del aceite 'Maruja Vilches', que ha puesto en marcha el grupo sevillano de alimentación Díaz Cadenas, se destinarán para ayudar en diversos proyectos sociales que se desarrollan en la Parroquia Jesús Obrero y en la Guardería La Providencia del Polígono Sur.

El presidente del Grupo Díaz Cadenas, Francisco J.Díaz Cadenas, ha afirmado que "nuestra firma, desde su inicio, tiene como principios la acción, y ahora en estos tiempos que nos han tocado vivir hay que arrimar el hombro y ayudar a los más necesitados porque hoy, más que nunca, debe aflorar lo mejor de cada uno y ser solidario para salir de esta reforzados como sociedad de esta pandemia", según ha informado este grupo por medio de una nota.

En la presentación de este proyecto solidario el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha destacado que "si hay alguien en Sevilla que merezca un reconocimiento por su tesón y su esfuerzo ésa es Maruja Vilches, que trabaja sin descanso en el Polígono Sur".

Maruja Vilches ha manifestado en la exposición de su "aceite solidario" que "toda la ayuda es bien recibida y agradece públicamente a Francisco Díaz Cadenas y su grupo su gesto y apoyo, porque hay muchas personas que lo están pasando muy mal con la crisis económica derivada de esta pandemia".

Los beneficios de la venta de este aceite se destinarán para comprar carros de comida y mantener la entrega semanal de alimentos, "algunos ya han sido donados por el grupo Díaz Cadenas" ha asegurado Maruja Vilches.

Esta Navidad se van a donar 100 carros, de las cuales, 60 ya han sido entregados.

El Comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, ha destacado "el compromiso de Maruja Vilches en el Polígono Sur, sobre todo su continuidad que es lo que hace que todos tengan ilusión y no se frustren. Para nosotros es una garantía de hacer bien las cosas, de trabajar, de gestionar los recursos con un fin y uso adecuados. Durante el confinamiento no ha faltado ni un día, y eso es muy importante ya que en estos barrios no se puede teletrabajar, es imprescindible la presencialidad, hay que atender a las personas mirándolas a los ojos".

El aceite de oliva 'Maruja Vilches' ya está disponible en los ocho centros del Grupo de alimentación sevillano que están repartidos por toda Andalucía.

El beneficio de su venta se destinará también para ayudar, entre otros proyectos, las actividades de un centro de ocio juvenil, clases de apoyo, una agrupación musical, atención a la mujer en el Polígono Sur.

La Guardería La Providencia, ubicada en las Tres Mil Viviendas y gestionada por la Comunidad Religiosa de Jesús y María, atiende a 150 niños en edades comprendidas entre 0 y 5 años. El aporte económico de los padres es mínimo y en muchos casos nulo.

Desde Tierra de Lagunas en los alrededores de la localidad sevillana de La Lantejuela en plena campiña, se ha puesto el alma en el Aceite de Oliva Virgen Extra Maruja Vilches, mezclando tres tipos de aceitunas (picual, arbequina y pico limón) para conseguir un espectacular producto. El agua de las lagunas donde crecen los olivos dota a este aceite de su sabor único e inconfundible.