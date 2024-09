Guillena eleva la calidad de los servicios en sus pedanías con los planes extraordinarios de la Diputación de Sevilla

GUILLENA (SEVILLA), 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha visitado este miércoles el municipio sevillano de Guillena, donde ha mantenido una reunión con el primer edil, Lorenzo Medina, y con varios concejales integrantes del equipo de gobierno. Con ellos ha repasado los proyectos que viene ejecutando el Consistorio con los fondos provinciales, a la vez que se ha abordado el futuro que ya se está dando a las inversiones del 'Más Sevilla' y se ha anticipado el destino de los recursos que llegarán con el 'Sevilla 107'.

Concretamente, según ha explicado la Diputación en una nota de prensa, en el caso del 'Más Sevilla', el Ayuntamiento de Guillena va a acometer la instalación de placas solares en el complejo deportivo municipal de la avenida de la Vega y distintas acciones de eficiencia energética en el propio edificio consistorial. También se instalará un videowall en el salón de plenos y se articulará un sistema digital de gestión reserva de actividades en las instalaciones municipales, deportivas, culturales o de ocio. Otro ámbito en el que incidirá el 'Más Sevilla' será en la mejora de los servicios en las pedanías, como en este caso lo demuestra la inversión en mejoras en el parque forestal de la pedanía de Torre de la Reina y la remodelación de las pistas deportivas en el complejo 'Rafael Sánchez' de Las Pajanosas.

Durante la visita, el alcalde de Guillena ha destacado que la Diputación está, de manera "constante y permanente", cumpliendo con sus competencias, con sus recursos y facilitando que los ayuntamientos demos los servicios que tenemos que dar a los vecinos.

También ha puesto el acento en que "Guillena tiene una configuración muy difícil, porque somos tres núcleos de población importantes, y eso nos hace tener que triplicar mucha inversión. Algo que sólo podemos hacer gracias a los planes extraordinarios de la Diputación. Gracias a eso, Torre de la Reina cuenta con una sala multifuncional para obras culturales y reuniones y, en Las Pajanosas, vamos a poder también instalar una pista multifuncional cubierta deportiva".

Por su parte, el presidente de la Diputación ha expresado que el hecho de que Guillena sea un municipio con tres núcleos de población --Guillena, Las Pajanosas y Torre de la Reina--, "dificulta un poco la acción de gobierno, y eso hace también que tengamos que intentar estar más cerca de estos alcaldes, sobre todo porque no tienen la misma facilidad en el día a día de la gestión que cuando tienes un núcleo absolutamente concentrado".

"Lo que he visto me ha gustado, me ha gustado que sigue habiendo proyectos de futuro, me ha gustado que el alcalde es inconformista y, ante eso, la Diputación va a estar. Espero que también muchas de las demandas que tiene el municipio de Guillena y que competen a la Junta Andalucía sean también atendidas", ha apostillado.

Tras la reunión en el Ayuntamiento, el presidente, el alcalde y el resto del equipo de gobierno se han desplazado a la pedanía de Torre de la Reina, donde el gobierno local ha construido con los fondos del Plan Contigo una nueva sala multifuncional donde los vecinos podrán desarrollas numerosas actividades.

De manera conjunta, la Diputación de Sevilla ha invertido en Guillena 5,45 millones de euros desde 2020, a través de las distintas iniciativas acometidas con los fondos extraordinarios de los planes 'Contigo', 'Actúa', 'Más Sevilla' y, ahora, con el 'Sevilla 107', todos ellos emanados de los remanentes de tesorería.

VISITA AL CENTRO LOGÍSTICO DEL GRUPO MAS

El presidente de la Diputación ha aprovechado la visita a Guillena para acercarse a las instalaciones del centro logístico que el Grupo MAS de distribución alimentaria inaugurara en este término municipal en el mes de noviembre del pasado año.

El nuevo centro logístico, que se ubica en el Parque Empresarial El Esparragal, ya ha generado cien empleos directos y duplica la operativa de la compañía con 46.000 metros cuadrados y capacidad para movilizar 50 millones de cajas al año. Para su construcción, la compañía andaluza invirtió 50 millones de euros, lo que hacen de esas instalaciones uno de los centros más modernos y sostenibles del sector de la distribución en Andalucía y Extremadura.

Los retos a los que se enfrenta la compañía y sus 4.400 trabajadores pasan por llegar a un tener abiertas un total de 220 tiendas en Andalucía y Extremadura en 2025 y, además, ampliar la plantilla hasta un total de 5.000 empleados.

En la visita del presidente de la Diputación a las instalaciones del Grupo MAS, el presidente de dicho grupo, Vicente Martín, ha detallado que los valores de la corporación que dirige son "mejorar los salarios para mejorar la productividad, porque la manera de avanzar en eficiencia en el trabajo es mejorando la productividad, no echando más horas".

"Con la inversión que hacemos en tecnología y el convencimiento a nuestra gente de que cuando venimos, tenemos que ser eficientes es como queremos seguir avanzando. Pero en este orden, es decir, conciliando la vida familiar para que el empleado venga feliz a trabajar", ha concluido Martín.

Por último, el presidente de la Diputación se ha referido al Grupo MAS como "una empresa que ha apostado por seguir aquí, con mucha tecnología y con proyectos de futuro en expansión. Y la verdad es que me ha parecido un proyecto muy interesante, ganador y que, sin duda alguna, hay que enseñarlo para que veamos también la capacidad, el talento y la seriedad que hay en Andalucía cuando los propios andaluces nos ponemos a invertir".