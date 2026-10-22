Hacienda Azahares de Sevilla celebra la segunda edición de su Feria de Bodas con las novedades del sector nupcial

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SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Azahares ha anunciado la celebración de la segunda edición de su Feria de Bodas este jueves 22 de octubre desde las 17,00 hasta las 21,00 horas con las últimas tendencias en el sector nupcial.

Según ha detallado el Grupo Abades en una nota de prensa, este encuentro exclusivo ha sido diseñado para conectar a las parejas que planean su gran día con las últimas tendencias del sector y una propuesta organizativa integral.

En esta ocasión, la feria contará con la participación estratégica de reconocidos negocios de restauración de Sevilla como son Abades Triana, El 29, Muelle 21 y Hotel Abades Benacazón.

Además, el evento servirá de escaparate para numerosos proveedores externos del sector nupcial, quienes dispondrán de espacios propios para interactuar directamente con los novios y presentar servicios clave como videomatón, música en directo, DJ, organización de seating plan, animación infantil y la "hora loca", entre otras propuestas.

Las reservas para asistir se pueden realizar en la web de la Hacienda Azahares, que durante el útltimo año ha acometido mejoras arquitectónicas y paisajísticas.

PROPUESTA GASTRONÓMICA

Los asistentes podrán experimentar de primera mano la oferta culinaria de la finca, a través de un cóctel de una hora de duración que ofrecerá la Hacienda con su propuesta gastronómica oficial.

Así, la experiencia se enriquecerá con diferentes estaciones gastronómicas de proveedores externos, que incluirán cortadores de jamón, córners de sushi y un cierre dulce con churros con chocolate.

Tras una primera edición que atrajo a numerosas parejas y se tradujo en el cierre inmediato de bodas, la organización ha afrontado esta nueva fecha con el objetivo de "ampliar su alcance, potenciar las oportunidades comerciales y posicionarse como la opción preferida de los futuros contrayentes en la provincia".

Como incentivo adicional para los asistentes, todas las parejas que acudan al evento participarán en el sorteo de una noche de hotel para dos personas en el idílico Hotel Mirador en Granada.