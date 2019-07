La Harinera de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se confirma como nuevo espacio escénico de oportunidades para el verano

Publicado 10/07/2019 14:51:59 CET

Acogía, con un millar de personas de público, el evento benéfico con artistas internacionales 'Musicales Solidarios a beneficio de AFAR'

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El recinto municipal La Harinera del Guadaíra se ratificó este martes como un especio ideal para las artes escénicas con la acogida de un evento solidario que trajo a Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a artistas internacionales, en un montaje de una excelente calidad interpretativa que congregó a un millar de personas, "aunque la demanda fue aún mayor", según han explicado desde el Ayuntamiento.

Se trató de 'Musicales solidarios a beneficio de AFAR', asociación nacional de ayuda a colectivos vulnerables fundada por el padre Manuel Ángel Cano, organizada por esta entidad con la colaboración municipal.

Bajo la dirección artística del afamado alcalareño Alfonso Casado, figuras de la primera línea de Broadway y el West End londinense, Gerónimo Rauch, Daniel Diges, Sofía Escobar, Ignasi Vidal y Alejandro Vega interpretaron las piezas más destacadas de 'El Fantasma de la Ópera', 'Los Miserables', 'Hoy no me puedo levantar', 'La Bella y la Bestia', o 'My Fair Lady', entre otros.

El patio del recinto se consolidó tras haber acogido propuestas de menor envergadura el año pasado, con teatro y montajes infantiles en la programación municipal veraniega #Noctaíra y que continuará estos meses como un espacio abierto con múltiples potencialidades.

Sobre el icónico fondo de la fachada de la fábrica de harinas alcalareña, se hace posible un escenario y un montaje de luz y sonido que abre nuevas posibilidades para las noches de la temporada estival, alineándose así en "los retos de potenciación del ocio cultural y patrimonial que ya van acumulando sus espacios interiores con fines económico turístico, con las posibles repercusiones positivas para la ciudadanía", han explicado fuentes muncipales.

ALTA PARTICIPACIÓN

Un público que abarrotó el recinto de La Harinera e igualmente el teatro Auditorio Riberas del Guadaíra que recibía a Antonio Orozco en concierto con las entradas vendidas desde hacía semanas, hecho que, según han subrayado, "confirma que la oferta cultural local de calidad puede ser amplia porque existe público para los diferentes eventos".

De la misma forma, en la programación #Noctaíra19, se abrió otro espacio escénico al aire libre, en el Patio de la Sima del Castillo, para la primera representación artística en este entorno de la temporada 2019 que se traslada desde la Torre Mocha para acoger un mayor aforo y para el que la población también respondió a la llamada de la tradición oral para adultos de Filiberto Chamorro.

Junto a ello, en el Parque Centro y dentro de la misma iniciativa cultural, se desarrolla el cine familiar con una oferta muy demandada por la población en esta época estival.