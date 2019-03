La Hispalense presenta el 'Menú me gusta', alternativa más saludable que se ofrecerá en los comedores universitarios

Publicado 18/03/2019 17:05:15 CET

Una campaña diseñada por estudiantes de la Facultad de Comunicación servirá para darlo a conocer entre la comunidad universitaria

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha presentado este lunes su nuevo 'Menú me gusta', una alternativa más saludable que se ofrecerá en todos los comedores universitarios. La iniciativa ha sido promovida desde el Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios de la US en colaboración con el Área de Salud del Ayuntamiento de Sevilla.

El nuevo menú se dará a conocer entre estudiantes, profesores y trabajadores de la US gracias a una campaña diseñada por alumnos de la asignatura Creatividad Publicitaria, que se imparte en el segundo curso del grado de Publicidad y Relaciones Públicas. La campaña se titula 'Come al ritmo de la vida' y se difundirá a través de los manteles individuales que se utilizan en los comedores universitarios.

Según una nota de prensa, los estudiantes han recurrido a letras de canciones conocidas, de distintas épocas, con las que pretenden acercar los mensajes saludables a un público amplio y heterogéneo. Mensajes como "no puedo vivir sin ti" junto a piezas de fruta y verdura o "malamente" en referencia a una hamburguesa son solo dos de los nueve ejemplos que los cinco estudiantes han usado.

La campaña ha sido elegida entre un total de 69 propuestas presentadas por más de 180 estudiantes de las profesoras Marina Ramos y Mar Rubio, de la Facultad de Comunicación. Los ganadores han sido Andrea Fernández, Dolores Seiva, Julia León, Lola Luque y Pablo Valle. Tanto las autoridades presentes en el acto como sus propias profesoras han reconocido la originalidad de la propuesta y la importancia de que los jóvenes se impliquen en la promoción de hábitos saludables.

La vicerrectora de los Servicios Sociales y Comunitarios de la US, Ana López, ha agradecido también la colaboración del Área de Salud del Ayuntamiento, que no solo se limita a esta acción, sino que cuenta ya con una dilatada trayectoria. Asimismo, ha recordado la implicación de las empresas concesionarias de los comedores universitarios de la US.