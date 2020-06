El hospital Quirónsalud Infanta Luisa realiza con éxito su primera cirugía ortognática para mejorar la calidad del sueño

Esta técnica, pionera en la sanidad privada andaluza, permite modificar la estructura de la vía aérea y mejorar la apnea

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa ha realizado con éxito su primera cirugía ortognática para mejorar la calidad del descanso en pacientes que sufren el síndrome de apnea del sueño (SAOS). Esta técnica, pionera en la sanidad privada andaluza, permite modificar la estructura de la vía aérea para estabilizarla durante el sueño y mejorar la apnea, informa el centro en un comunicado.

El síndrome de apnea del sueño es una enfermedad crónica como la hipertensión o la diabetes, que altera la arquitectura normal del sueño y dificulta el descanso nocturno. Derivado de esto, los pacientes presentan síntomas que afectan a la vida diaria como cansancio, dolor de cabeza, sueño o irritabilidad, además de suponer un riesgo a largo plazo al relacionarse con enfermedades neurodegenerativas o problemas cardiovasculares.

"Hoy en día, el tratamiento más frecuente es la CPAP o máquina de presión positiva, una máscara que ayuda a que la vía aérea no se cierre por las noches", ha explicado la cirujana maxilofacial Beatriz Albarracín, al tiempo que ha apuntado que "son muchas las personas que por edad no quieren depender de la CPAP para siempre o no consiguen dormir cómodos".

La CPAP mejora las paradas respiratorias, pero es un tratamiento sintomático, no cura la enfermedad. Además de suponer una limitación para los pacientes en cuanto a planes, relación de pareja y, en algunos casos, incluso hace que se sientan inseguros. No obstante, "otros pacientes ya están acostumbrados a la máquina, pero querrían hacer más agradable su uso y tener una buena opción para los viajes, por ejemplo, por lo que también se puede optar por una combinación de cirugía nasal y dispositivo de avance mandibular", ha añadido la especialista.

En una gran parte de los casos, la apnea del sueño es secundaria a una alteración en el crecimiento del esqueleto facial, que puede ir acompañada de una alteración en la mordida. En este sentido, la cirugía ortognática permite modificar la estructura de la vía aérea para estabilizarla durante el sueño y así mejorar la apnea. Hasta ahora, según ha asegurado el cirujano maxilofacial Pablo Rodríguez. "Es la única intervención que ha demostrado ser eficaz para que el paciente no dependa de la CPAP".

Para aquellos pacientes que no quieran dejar la CPAP, la cirugía nasal puede mejorar la respiración y hacer más agradable el uso de la máscara y la respiración durante todo el día. En este sentido, el doctor Rodríguez señala que la cirugía nasal se puede combinar, por ejemplo, con una férula de avance mandibular. Esta férula, que se confecciona especialmente para cada paciente, se gradúa para encontrar la posición en la que cada persona duerme cómoda y tiene el menor número posible de paradas respiratorias.

Tanto la cirugía ortognática como la cirugía nasal se realizan con técnicas "mínimamente invasivas" porque el abordaje es a través de la cavidad oral y no requieren más de 24 horas de ingreso, pudiendo recuperar su vida cotidiana en un plazo máximo de tres semanas, por lo que el grado de satisfacción de los pacientes es muy alto.

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa cuenta con una unidad multidisciplinar compuesta por odontólogos, neumólogos y cirujanos para el tratamiento de la apnea del sueño, pionera en la sanidad privada andaluza, que pone a disposición del paciente todas las opciones quirúrgicas y no quirúrgicas para hacer que su apnea no sea una preocupación.