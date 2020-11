El IBiS avanza en la búsqueda de nuevos tratamientos frente a infecciones por bacterias productoras de carbapenemasas

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo 'Resistencias bacterianas y antimicrobianos' del Instituto de Biomedicina de Sevilla, liderado por el doctor José Miguel Cisneros, ha publicado los resultados de un estudio preclínico colaborativo y realizado junto al grupo de Emerging Antibiotic Resistences, cuyo responsable es el profesor Patrice Nordmann de la Universidad de Friburgo, Suiza.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2017 una lista de patógenos para los cuales urge desarrollar nuevos medicamentos, situando a Acinetobacter baumannii dentro del grupo de prioridad crítica, junto a otras bacterias Gram-negativas como Pseudomonas aeruginosa y Enterobacterias productoras de carbapenemasas. En concreto, según un comunicado, A. baumannii es responsable de más del 10% de las infecciones intrahospitalarias, en muchas ocasiones graves como la neumonía asociada a la ventilación mecánica y bacteriemias, especialmente en las unidades de cuidados intensivos.

Dentro de la línea de investigación en la búsqueda de nuevos tratamientos antimicrobianos eficaces frente a infecciones por bacterias productoras de carbapenemasas y en base a los resultados publicados en 2019 sobre la actividad in vitro de combinaciones de dos carbapenems frente a cepas clínicas de A.baumannii productoras de carbapenemasas, no relacionadas clonalmente, iniciamos un estudio para evaluar in vivo la eficacia de imipenem más meropenem en un modelo de sepsis experimental murino causado por aislados clínicas de A.baumannii productores de carbapenemasas.

Los resultados de este estudio demuestran que la combinación de imipenem con meropenem podría ser una alternativa en el tratamiento de infecciones causadas por cepas de A.baumannii productoras de carbapenemasas (OXA-23 y OXA-58).

ACERCA DEL IBIS

El Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) es un centro multidisciplinar cuyo objetivo es llevar a cabo investigación fundamental sobre las causas y mecanismos de las patologías más prevalentes en la población y el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento para las mismas.

El IBiS lo forman 42 grupos consolidados y 37 grupos adscritos dirigidos por investigadores de la Universidad de Sevilla, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena organizados en torno a cinco áreas temáticas: Enfermedades Infecciosas y del Sistema Inmunitario, Neurociencias, Oncohematología y Genética, Patología Cardiovascular, Respiratoria/Otras Patologías Sistémicas; y Enfermedades Hepáticas, Digestivas e Inflamatorias.

El IBiS depende institucionalmente de la Consejería de Salud y Familias, el Servicio Andaluz de Salud, la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.