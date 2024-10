Inserta imparte en Sevilla un curso de ofimática para personas con discapacidad

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado en Sevilla un curso de ofimática al que asisten 15 alumnos con discapacidad. Esta acción formativa, de 190 horas lectivas, se imparte hasta el día 5 de diciembre.

El curso está dividido en los siguientes módulos: Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo electrónico; Aplicaciones informáticas de tratamiento de texto; Aplicaciones informáticas de hoja de cálculo; Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales y Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información, como detalla en una nota de prensa.

Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Fundación ONCE e Inserta Empleo Fundación ONCE es un instrumento de solidaridad de la ONCE creado en 1988 para mejorar las condiciones de vida de otros colectivos con discapacidad, mediante programas de inclusión laboral y formación, así como la difusión del concepto de accesibilidad universal, con la creación de entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Inserta Empleo es la entidad de recursos humanos de Fundación ONCE experta en la atención a las personas con discapacidad y centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 47 oficinas en toda España.

La citada entidad ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si es necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.