Las instalaciones deportivas municipales de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) contarán con equipos desfibriladores

Publicado 06/10/2018 16:11:32 CET

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) colocará en las próximas semanas equipos de desfibriladores semiautomáticos (DESA) en instalaciones deportivas municipales y ofrecerá formación homologada para los trabajadores y responsables de dichas instalaciones.

El Consistorio ha destacado en una nota que en total serán 14 los desfibriladores instalados, a los que se sumará otro equipo más portátil que se utilizará en aquellas actividades físicas deportivas que se desarrollen en espacios abiertos.

Las infraestructuras que dispondrán de los equipos DESA son la piscina cubierta 'Los Alcores' (Centro Médico), el pabellón cubierto 'Plácido Fernández Viagas', el campo de fútbol 'Malasmañanas', las instalaciones 'Los Lirios', el gimnasio y el campo de fútbol 'Pablo VI', las instalaciones 'La Paz', la piscina cubierta del Distrito Sur, el pabellón cubierto y el campo de fútbol del Distrito Sur, el campo de fútbol 'Oromana', el campo de fútbol 'Rabesa', el campo de fútbol 'Ciudad de Alcalá', y las instalaciones 'San Francisco de Paula'.

Además de la disponibilidad de los equipos DESA, en la contratación de su instalación se han incluido varios cursos de formación para la utilización y funcionamiento de los mismos por parte de los trabajadores y responsables de las instalaciones que, de esta forma, conocerán los sistemas de conexión de los equipos.

Estos mecanismos se conectan con los servicios de emergencia 112 y tienen capacidad para conocer el histórico de aperturas y utilizaciones realizadas, las técnicas de reanimación ante casos de parada cardiorespitarorias (PCR), así como los procedimientos a seguir en el caso de utilización del desfribilador, entre otras.

El Ayuntamiento ha puntualizado como una de las características de estas unidades el hecho de que detectan la PCR por fibrilación ventricular u otras arritmias graves, y aconseja o no la descarga para reactivar el ritmo normal. Si la descarga no es necesaria, por no ser parada cardiorespiratoria, ésta no se activará.

Los equipos DESA que se colocarán se ofrecen en una cabina homologada con alarma, kit de primeros auxilios y su correspondiente señalética.