La investigadora sevillana Paula Navascués recibe un premio del CSIC por su tesis doctoral sobre la tecnología de plasma

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La investigadora sevillana Paula Navascués, de 29 años, ha obtenido uno de los premios más relevantes del CSIC por su tesis docotoral titulada 'Atmospheric Pressure Plasmas for More Sustainable Chemical Processes and Enviromental Applications’. Se trata de un estudio experimental a escala de laboratorio sobre nuevos equipos (reactores de plasma no térmicos) que favorecen una industria química más sostenible. Esta investigación ayudará a abordar diversos retos medioambientales.

Entre las más de 700 tesis defendidas durante el año 2022 en la institución, la doctora Navascués ha recibido una calificación Cum Laudem por parte de un tribunal internacional, según ha detallado el CSIC en un comunicado. La tesis se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla (ICMS), un centro mixto entre la Universidad de Sevilla (US) y el CSIC.

Paula Navascués trabaja desde 2022 como investigadora postdoctoral en el mayor centro de investigación público de Suiza, el Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Empa. Su línea de investigación actual une la tecnología de plasma y la Ciencia de Materiales con enfoque en aplicaciones biomédicas y medioambientales. Anteriormente, realizó una estancia de investigación de medio año en Alemania, financiada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).

La científica ha señalado que es para ella "un honor" recibir este reconocimiento, "una prueba de la calidad de la investigación que realizan en Sevilla". Además, ha destacado que "el mérito no es solo mío, la ciencia es un trabajo en equipo; le doy las gracias a todos mis compañeros del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla".

UN ESTUDIO ENMARCADO DENTRO DE LA AGENDA 2030

La investigación llevada a cabo por la doctora Navascués ha consistido en la aplicación de la tecnología de plasma en las reacciones de síntesis y descomposición de amoníaco para la eliminación de gases de efecto invernadero (CO2 o metano). De esta forma, la tesis doctoral supervisada por los investigadores Agustín Rodríguez y Ana Gómez, se incluye dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)que forman parte de la Agenda 2030.

Durante esta segunda edición de los premios del CSIC, se han premiado a un total de 20 investigadores repartidos por todo el país. Entre ellos, dos de centros del CSIC en Andalucía, concretamente el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla y el Instituto de Agricultura Sostenible IAS-CSIC. Con estos galardones, el CSIC busca reconocer la investigación del personal científico y contribuir para que sigan avanzando en su carrera investigadora y profesional.