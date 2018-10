IU exige a Espadas que "asuma su minoría" en el debate del presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla para 2017

Actualizado 26/01/2017 11:43:57 CET

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha exigido este jueves al alcalde de la ciudad, Juan Espadas (PSOE), que "deje de marear la perdiz" con el presupuesto, "asuma su minoría" y "cumpla" con el procedimiento acordado en junta de portavoces para la aprobación de las cuentas de 2017, lo que implica la votación de las enmiendas de todos los grupos políticos en una Comisión de Hacienda previa al Pleno.

"No sabemos a qué espera Espadas para poner en marcha este proceso", ha señalado González Rojas en un comunicado, tras recordar que han pasado ya más de 15 días desde que los grupos de la oposición terminaran de hacer su "trabajo" y presentaran las enmiendas al presupuesto del gobierno del PSOE.

Al hilo de esto, el portavoz de IU ha llamado al alcalde a la "responsabilidad", ya que, según ha dicho, "se corre el riesgo de que se repita la historia del año pasado", cuando el presupuesto no se aprobó hasta el mes de marzo, "con los problemas de gestión que eso conlleva". "Vamos por el mismo camino y luego vendrán los lamentos porque no hay tiempo para ejecutarlo", ha advertido.

Así, Rojas ha instado al alcalde a "dejar de escudarse en cuestiones de metodología para no coger el toro por los cuernos". Y es que "lo que hay detrás de todo este retraso es que el PSOE no termina de ser consciente y de asumir que se encuentra en minoría en el Ayuntamiento". "Se demuestra, una vez más, que Espadas no está sabiendo gestionar esta situación con alturas de miras", ha aseverado.

En este sentido, González Rojas ha remarcado que la posición de Izquierda Unida ante el presupuesto no se va a basar ni en acuerdos ni en fotos, sino que "dependerá de que se aprueben nuestras enmiendas, de las que salgan adelante de otros grupos políticos y de la procedencia del dinero para sustentarlas". "Esto venimos diciéndolo desde el año pasado y el alcalde lo sabe de sobra", ha abundado el portavoz de IU.

Desde la federación de izquierdas insisten en que "en función de estos tres criterios" la organización decidirá, de forma colectiva, su voto final al presupuesto municipal.

Con todo, no oculta su "escepticismo", tras hacer referencia a la "deriva política" del PSOE en el conjunto del Estado, en Andalucía y también en la propia ciudad. De hecho, considera que Sevilla se halla inmersa en la "misma parálisis" del mandato anterior y "poco ha cambiado con respecto a la etapa en que gobernaba el PP de Juan Ignacio Zoido". "Y eso también se lo hemos dicho abiertamente al alcalde", ha subrayado el portavoz de IU, quien ha sentenciado "que no podemos olvidar que Rajoy sigue gobernando en nuestro país y aplicando recortes y políticas antisociales gracias, entre otros, a Juan Espadas".