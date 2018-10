Espadas pide a oposición dejar las "estrategias de partido" para que Sevilla no pierda capacidad de inversión

Actualizado 26/01/2017 10:50:49 CET

Los datos de la EPA "muestran una senda pero no se puede bajar la guardia"

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha realizado un llamamiento a la "responsabilidad" de la oposición para avanzar en la aprobación del proyecto de presupuestos municipales para 2017, dejando a un lado las "estrategias de partidos" para que la capital andaluza no pierda capacidad de gasto.

En una entrevista concedida a Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Espadas ha señalado que el presupuesto no ha de ser las cuentas del gobierno "ni de nadie" sino de toda la corporación, analizando la incorporación de las enmiendas planteadas por las diferentes formaciones. Aunque incide en que es el gobierno el que puede "conocer mejor las necesidades de la ciudad", aboga por recoger las propuestas de los grupos, a los que insta a que "piensen en Sevilla".

El primer edil señala que el rechazo del nuevo presupuesto provocaría que se prorrogaran las cuentas de 2016, lo que conllevaría "menos capacidad de gasto para los sevillanos". "Los ciudadanos no entenderían que no se llegara a acuerdo. No acepto un no sin más", insiste, tras señalar que hay precedentes de acuerdo como el alcanzado en Córdoba.

Espadas señala que en las cuentas previstas para 2017 prima lo social y la apuesta por el empleo, apoyando los programas de la Junta de Andalucía, con programas propios de empleo y el impulso a las iniciativas privadas, además de recursos para que los barrios de la ciudad, especialmente los que cuentan con un mayor número de personas en riesgo de exclusión.

Al hilo de esto, Espadas ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), señalando que Sevilla baja de 80.000 parados, por lo que hay una tendencia "que permite decir que se está en el camino de la generación de empleo, pero no es suficiente porque el ritmo es lento". "Los datos no son malos pero no son muy buenos. Muestran una senda pero no se puede bajar la guardia", recalca.

Considera que el empleo tiene que pasar por sectores productivos que generen empleo estable, apostando por el sector industrial y logístico, además de por emergentes, como economía digital o ligados a la innovación, sin dejar de lado el turismo o la construcción, que señala que ha de ir recuperándose.

CAMPAÑA DE EMPADRONAMIENTO

Espadas también ha hecho referencia a la campaña de empadronamiento lanzada para actualizar los datos, teniendo en cuenta que "una ciudad que pierde población, pierde fuerza", aunque recuerda que en el entorno metropolitano la población ha crecido en términos globales, teniendo que "estabilizarse" en la capital.

"Si vives en Sevilla y quieres tener acceso a todos los servicios tienes que estar empadronado", insiste, recordando que esto permitiría optar a todos los servicios, ser demandante de una vivienda protegida, para poder tener ventajas en el servicio de agua, como un bono social, entre otros.

PROBLEMAS "PUNTUALES" DE CONTAMINACIÓN

Por último, preguntado por la situación medioambiental de la ciudad, señala que Sevilla "tiene problemas puntuales" de contaminación ligados al trafico, "como ocurre en otras ciudades", especialmente por los vehículos diesel.

Indica que no se ha podido llegar a los niveles de Madrid, pero considera tampoco no se puede relajar la apuesta por el transporte sostenible y público. A este respecto, en cuanto al metro, asegura que espera "muy pronto"

hablar con el ministro de Fomento para poder arrancar la nueva línea de este medio de transporte, al considerar que todas las Administraciones han de estar implicadas en ello".