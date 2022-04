IU insta la Junta a "regularizar" las viviendas del Polígono Sur de Sevilla "para acabar con los cortes de luz"

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de la coalición IU-Podemos en el Ayuntamiento hispalense Daniel González Rojas y Eva Oliva se han reunido, junto a la coordinadora local de IU, Camino Morgaz, con la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla del Polígono Sur, para conocer 'in situ' los problemas ocasionados en el barrio por los "continuos cortes de luz".

En este sentido, Rojas ha recordado que la situación "no es nueva", puesto que "la hemos denunciado en multitud de ocasiones e incluso elevado a Pleno", pero "ya se ha rizado el rizo cuando Endesa ha dejado de actuar en los transformadores y cuando la Junta se ha desentendido por completo de las viviendas que son de su titularidad", ha señalado en un comunicado.

Rojas ha destacado como ejemplos de esta "pésima situación" que el transformador de Martínez Montañés "lleve, desde hace semanas, como si hubiera caído una bomba"; el incendio en un centro este lunes de la calle Marinero en Tierra o que la Junta "haya cerrado su oficina de atención para problemas de vivienda en el barrio".

Por todo ello, "unas 250 familias llevan semanas sin luz, completamente abandonadas por la Administración", ha subrayado González Rojas, al tiempo que ha reclamado a la Junta que regularice "con urgencia" las viviendas públicas que tiene en la zona y que "Endesa garantice las inversiones necesarias para mantener el suministro, y es que son muchas las personas que pagan religiosamente su factura y muchas las que quieren regularizar su contador, pero la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) lleva años ignorándoles".

"No es de justicia que acaben pagando familias trabajadoras por los actos ilegales de unos pocos. No se puede sólo echar las culpas a las plantaciones ilegales, cuando la justicia no hace su trabajo de perseguir esta actividad ilícita y la administración autonómica tampoco garantiza que las viviendas estén ocupadas por sus legítimos inquilinos", ha afirmado el concejal de IU.

Por último, González Rojas ha criticado que AVRA "haya cerrado su oficina de atención en el Polígono Sur y lo único que hace es instar a los vecinos a que manden un email o llamen por teléfono". "Si ha habido algún problema con algunos vecinos, que se refuerce y se garantice la seguridad de los trabajadores, pero la solución no puede ser cerrar el servicio", ha concluido.