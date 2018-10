IU, sobre el nombramiento de la coordinadora de planes integrales: "La CEMS no es sitio para colocar a los de PSOE"

Publicado 14/09/2018 18:05:24 CET

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha criticado que el Ayuntamiento de Sevilla haya propuesto en el consejo de administración de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla (CEMS) "sin diálogo con la oposición" el nombramiento de la exdirectora general del Distrito Sur como coordinadora de las actuaciones marcadas por los planes integrales en los distintos barrios de la ciudad.

"No cuela que este puesto sea para integrar los planes a pocos meses de que termine el mandato, teniendo en cuenta además que no se está haciendo nada en estos planes, con bajas cantidades presupuestarias asignadas", indica Rojas a Europa Press, tras señalar que fue directora del Distrito Sur hasta que el gobierno del socialista Juan Espadas remodeló la organización de los distritos y unificó la dirección de Sur y de Bellavista-La Palmera. Por ello, subraya que "la CEMS no es el sitio para colocar a los propios del PSOE que se queden en la calle".

Rojas advierte de que la plaza "no es de un cargo de confianza, sino de alta dirección, que cobrará 52.000 euros anuales", frente a los 20.000 euros "de media" con los que se dotan los planes integrales, dejando claro que se trata de un asunto que "se tendría que haber hecho de otra forma, dialogado con la oposición".

Además, el portavoz de la federación de izqueirdas incide en que la exdirectora de Sur es licenciada en Biología, por lo que apuesta por la designación de una persona con preparación en la materia y consensuada entre todas las formaciones.

"Venimos diciendo desde principios del mandato que tienen que coordinarse los planes integrales y de empleo, pero el PSOE nos ha negado las enmiendas siempre en los presupuestos para esto porque dicen que no se puede crear plantilla, pero ahora, de repente, sacan un puesto de lata dirección para esto", concluye.